Les meilleurs casques audio selon votre budget

Comptant parmi les premiers postes de dépenses pour les amateurs de musique, les casques audio figurent toujours en bonne place des rayons high-tech. Voici notre sélection des modèles 2019, avec de tarifs allant de moins de 150 euros à près de 400 euros.

Les prix indiqués sont ceux liés au lancement des appareils et ne tiennent pas compte des évolutions tarifaires.

A moins de 150 euros

© JBL

Réputée pour ses casques au rapport qualité-prix intéressant, JBL propose avec le Live 400 BT, un modèle Bluetooth (sans fil) à la fois design, robuste et abordable. Pour environ 130 euros, ce supra-auriculaire arbore un arceau en tissu et une finition en aluminium. La qualité sonore est flatteuse et la paire de haut-parleurs se voit adjoindre la fonctionnalité Talk-Thru qui permet de poursuivre une conversaion sans avoir à retirer le casque de ses oreilles, grâce à un système de micros externes. Ce modèle sans fil, compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant, profite aussi d'une autonomie honnête de près de 24 heures. De bonnes prestations pour un tarif intéressant.

Live 400 BT, JBL, 129 euros.

A moins de 200 euros

© Audio-Technica

La marque japonaise Audio-Technica est aujourd'hui bien installée en France, en proposant des casques d'excellente facture qui ont fait sa réputation, tout autant que ses platines vinyles. Cette année, le SR50BT se distingue dans sa gamme pour un tarif intéressant. Finitions impeccables et boutons de contrôles simples et accessibles complètent son design. L'objet profite également d'une autonomie confortable de près de 28 heures en une seule charge. Surtout, le son est au rendez-vous, avec une belle signature sonore, équilibrée entre les mediums, les graves et les aigus. Une pression sur un bouton dédié permet également d'activer les micros externes, afin d'écouter les bruits et conversations ambiants sans avoir à retirer le casque. Ce modèle Bluetooth est aussi doté d'une technologie de réduction du bruit ambiant, proche du noise cancelling (annulation de bruit).

ATH-SR50BT, Audio-Technica, 199 euros

A moins de 300 euros

© Jabra

Un temps spécialisée dans la conception d'écouteurs dédiés aux sportifs, Jabra repare à la conquête des amateurs de musique exigeants avec son Elite 85H. Un modèle haut de gamme dont la qualité sonore mérite l'attention. Précis et très équilibré pour restituer les subtilités du spectre sonore, ce supra-aural brille aussi par son design élégant, très épuré. Le tout restant confortable. Jabra mise également sur un système d'annulation du bruit ambiant efficace, pour celles et ceux qui souhaitent rester dans leur cocon lorsqu'ils écoutent leur morceaux favoris. D'autant plus qu'un système de gestion intelligent, adapte automatiquement le son à son environnement. On salue également l'autonomie de 35 heures, même lorsque la fonction noise cancelling est activée. Avec une recharge rapide intéressante, puisqu'un quart d'heure de charge suffit à relancer la bête pour cinq heures.

Elite 85H, Jabra, 299 euros.

A moins de 400 euros

© Sennheiser

L'appareil va sans doute ravir les têtes en l'air. Le spécialiste de l'audio allemand Sennheiser a dévoilé début septembre une nouvelle version du Momentum Wireless compatible avec la technologie Tile. Celle-ci est déjà bien connue pour proposer des trackers à greffer sur les porte-clés ou dans les sacs et les porte-feuilles, afin de les géolocaliser à l'aide d'une application dédiée.

Si cette innovation peut paraître accessoire, elle reste toutefois une idée intéressante et innovante dans le domaine des casques audio où le nomadisme devient la norme.

Parallèlement, cette version 2019 du Momentum Wireless s'affiche comme l'un des meilleurs casques supra-auriculaires de l'année. L'objet, que nous avons pu tester, délivre un son riche et puissant, qui n'oublie pas de faire la part belle aux petits détails délivrés par les instruments, tandis que les voix jouissent d'une belle présence sonore. L'ensemble profite d'un système de réduction de bruit actif offrant un bon compromis pour les esprits nomades qui évoluent dans des environnements bruyants.

Un bouton dédié permet de commander Siri et Alexa, tandis qu'il reste possible de naviguer entre les différentes pistes d'un album pour écouter ses morceaux préférés. Nous avons été particulièrement séduit par les finitions de ce modèle mariant le cuir et l'acier inoxydable perlé. Affichant une autonomie de 17 heures d'écoute sur le papier, nous avons approché cette durée avec le modèle qu'on nous avait prêté plusieurs jours à cette occasion.

Le Momentum Wireless de 2019 s'affiche aujourd'hui comme une valeur sûre pour les mélomanes passionnés à la recherche d'un casque qui ne leur fera pas défaut.

Momentum Wireless 2019, Sennheiser, 399 euros.

© Bose

Cet été Bose a dévoilé ses Headphones 700. Un petit événement dans le milieu du son, tant la marque américaine jouit toujours d'une excellente réputation. Avec ce modèle supra-aural, Bose mise sur un design en goutte d'eau très fin et sobre, sans sacrifier à la rigidité de l'ensemble. Ces écouteurs sans fil à réduction de bruit utilise une nouvelle technologie reposant sur l'interaction entre huit micros, dont deux pour la voix et passer des appels. Les six restants se consacrent à l'isolation des sources sonores externes au casque, afin d'en annuler numériquement la perception. En résulte une impression de silence rarement égalée. Bose ayant fondé sa réputation sur ce type de technologie, un nouveau pas a donc été franchi. Côté son, la qualité est encore au rendez-vous, même si les basses semblent légèrement moins présentes que sur les autres modèles haut de gamme de la marque. Reste que les Headphones 700 sont une réussite, qui se paie au prix fort : 400 euros.

Headphones 700, Bose, 399 euros.