Easy Cash rejoint Cdiscount pour la revente de jeux vidéo et consoles

Une nouvelle alliance vient d'être annoncée ce mercredi 20 mai dans le secteur de l'e-commerce. L'enseigne Easy Cash rejoint la market place de Cdiscount afin de proposer des produits reconditionnés mais aussi permettre aux internautes d'expertiser et de revendre directement leurs objets à Easy Cash.

Pour le moment limité au seul commerce des jeux vidéo, des consoles et des accessoires gaming, ce nouveau service est disponible dans la section reconditionnée du web marchand. Un choix qui a été notamment guidé par l'attrait des Français pour les jeux vidéo durant la période de confinement.

Selon un sondage réalisé par Opinion Way pour Easy Cash, «20 % d'entre eux ont préféré acheter des consoles de salon et portables, ainsi que des jeux parmi ceux qui ont acheté des biens qu’ils n’auraient pas acheté en temps normal». Une proportion qui porte ce loisir en tête de cette étude menée fin avril. Parallèlement, ce document souligne que 27 % des Français déclarent avoir privilégié les «nouvelles consommations» (occasion, partage) pour acquérir certains biens durant le confinement.

Easy Cash mise donc sur son savoir-faire dans ce domaine. Via la plate-forme dédiée sur Cdiscount, les internautes pourront directement y revendre leurs biens. «Un client aura ainsi la possibilité de faire estimer en ligne son produit et de le faire racheter par Easy Cash après l’avoir envoyé à l’enseigne via une étiquette prépayée ou après l’avoir apporté dans un de ses magasins», expliquent les deux entreprises dans un communiqué conjoint. En outre pour les acheteurs, il sera possible de trouver plusieurs références à la vente sur le site. L'idée étant de favoriser la seconde vie des produits.