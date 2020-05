L'alternative de LiveRamp pour faire face à la disparition des cookies

Un acteur leader dans le domaine digital a développé une solution innovante pour permettre aux éditeurs de mieux connaître leurs visiteurs sans utiliser de cookies tiers.

Publi-rédactionnel

La disparition des cookies tiers et la solution LiveRamp

Les cookies tiers ont longtemps été la “clef de voûte” du marketing digital. Utilisés par les réseaux publicitaires, les régies et les services web d’analyse, ils permettaient de cibler les comportements et les préférences des utilisateurs d’internet. Ainsi, les annonceurs pouvaient procéder à la diffusion de publicités personnalisées en fonction des profils des utilisateurs. Mais, de moins en moins acceptés à mesure que la sensibilité de l’opinion aux enjeux de data privacy augmentait, ils ont été progressivement bannis de certains environnements, comme celui de Firefox ou de Safari, jusqu’à ce que Google, en janvier 2020, décide de leur disparition progressive sous deux ans.

Cette décision est de nature à bouleverser le marketing digital, en obligeant ses différents acteurs à trouver des solutions alternatives pour répliquer les méthodes de ciblage sans leur précieuse matière première. LiveRamp, qui a largement anticipé la disparition des cookies tiers, travaille depuis deux ans à l’élaboration d’une alternative, et est dès aujourd’hui en mesure de proposer une solution aux annonceurs désireux d’associer efficacité du ciblage et protection de la vie privée. Sa solution ATS (Authenticated Traffic Solution) ne repose en effet pas sur les cookies tiers, puisqu’elle recourt exclusivement à des "first party data", renseignées directement par les internautes (avec leur consentement explicite) et enregistrées sur le site de l’éditeur.

Les avantages de la solution ATS

ATS apparaît donc comme la solution gagnant-gagnant pour les annonceurs, en permettant un ciblage pertinent et respectueux des utilisateurs sans recourir aux cookies tiers, et pour les éditeurs, qui peuvent ainsi améliorer leur connaissance de leurs visiteurs et augmenter leurs recettes publicitaires à travers une monétisation optimisée de leur trafic. Ajoutons que la solution est non seulement gratuite pour les éditeurs, mais que LiveRamp leur offre aussi, sur simple demande et également sans frais, l’accès à sa CMP (Consent Management Platform) propriétaire pour garantir le consentement des utilisateurs.

LiveRamp et ses engagements

Membre de l’IAB et de la FEDMA, LiveRamp s’est aussi engagé en signant la charte EDAA. La société participe également au programme "Your Online Choices", qui vise à protéger les consommateurs au niveau du choix des publicités qui leur sont proposées. L'approche neutre et ouverte de LiveRamp garantit aux éditeurs la possibilité de choisir une technologie adaptée à leurs besoins spécifiques.

Tiers de confiance entre les gestionnaires de plateformes et leurs utilisateurs, LiveRamp est le partenaire de référence des annonceurs responsables qui cherchent à concilier performances exceptionnelles et respect de la vie privée.