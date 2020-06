Référencement naturel Google : Quel enjeu pour votre activité en ligne ?

La volonté d’être présent en ligne et surtout d’y être suffisamment visible a fait naître une multitude de techniques pour améliorer son trafic. Sans conteste, le référencement naturel demeure la principale stratégie susceptible d’optimiser au mieux sa visibilité sur internet. Et pour cause, le SEO génère à lui seul près de la moitié (sinon plus) du taux d’affluence vers un site.

Il est important pour tout entrepreneur de bien saisir les enjeux du référencement naturel afin de mettre en place une stratégie de communication digitale adaptée à son activité.

Comprendre avant tout comment Google fonctionne aujourd’hui

À une certaine époque, la méthode d’indexation des moteurs de recherche s’appuyait essentiellement sur une présentation purement sémantique des contenus des sites web. Sur Google par exemple, le positionnement d’un site dépendait du nombre de mots clés que contenaient ses pages. Les webmasters n’avaient donc qu’à trouver une ou plusieurs expressions liées à la thématique du site, et à en ajouter le plus possible pour optimiser cette dernière. Cela a bien entendu conduit les moteurs de recherche à proposer des résultats de recherche de moins en moins pertinents. Mais la situation est bien différente aujourd’hui.

À travers de fréquentes mises à jour de ses algorithmes, Google effectue désormais le classement de ses résultats de recherche ou SERP (Search Engine Result Page) en se basant sur de nouveaux critères de pertinence.

Un contenu unique et de qualité

Bien entendu, les robots (crawlers) de Google ne savent pas lire. Mais comment font-ils alors pour savoir si un contenu est bon ou non ? Tout simplement en prenant en compte sa structuration et sa hiérarchisation à l’aide des différentes balises Hn prévues à cet effet. Tout duplicate content (contenu dupliqué) ou encore bourrage de mots clés entraine systématiquement un déclassement du site ou de sa page. Il est également important que le contenu soit régulièrement rafraîchi avec de nouvelles informations.

Un bon maillage interne ou externe

Gérer son e réputation sur internet passe également par la mise en place d’une stratégie de netlinking et de backlinking efficace. La présence de liens internes ou externes pertinents sera un bon indicateur de qualité pour les robots de Google, surtout s’ils sont assez pertinents et qu’ils redirigent vers des sites de notoriétés. Ici aussi, il faudra éviter d’en mettre trop et veiller à ce que les liens ne renvoient pas vers des pages inexistantes.

Une bonne vitesse de chargement

C’est un fait, l’intérêt pour un internaute de poursuivre son action sur site varie en fonction de sa vitesse de chargement. On a en effet tendance à passer son chemin devant des pages qui mettent du temps à s’ouvrir. C’est la raison pour laquelle Google considère ce critère comme étant également très pertinent dans sa politique de référencement.

Une optimisation technique impeccable

L’optimisation technique prend en compte le codage HTML et CSS, le balisage, la sécurisation par le protocole HTTPS, etc. Le webmaster doit également rechercher et éliminer tous les facteurs susceptibles de bloquer ou de pénaliser les pages. Le site doit en outre être responsive et s’appuyer sur un serveur d’hébergement fonctionnel et performant.

Le référencement naturel Google et ses enjeux sur l’activité en ligne des entreprises

Au centre de toutes les stratégies visant à améliorer son image sur internet, l’optimisation SEO s’est imposée au fil des années comme le principal outil de communication des entrepreneurs. C’est d’ailleurs la raison pour de nombreux experts en marketing digital tel que l’Agence La Nantaise du Web par exemple, proposent leurs services aux entreprises désireuses de bien se positionner.

Que ce soit dans un objectif purement promotionnel ou au contraire commercial, les avantages pour la marque ou pour le site sont nombreux.

Apparaître dans les premiers résultats de recherche

La plupart du temps, les internautes qui effectuent des recherches sur Google s'intéressent rarement à la deuxième page des propositions du moteur de recherche. Beaucoup admettent ne même pas aller au-delà de 10 résultats, quand ils consultent les réponses affichées.

Dans un tel contexte, cela devient un enjeu capital d’occuper non seulement l’une des premières positions parmi les résultats de recherche, mais aussi d’être présent en première page. Et il s’agit d’un objectif que l’on peut atteindre en misant sur une bonne stratégie SEO, proposée par des experts en la matière.

Augmenter son taux de clics et son trafic naturel

Plus un site apparaît en première position des résultats affichés par Google, plus il aura de chance d’être visité par les internautes. Son trafic et son taux de clics se trouveront ainsi positivement impactés, ce qui ne manquera pas de faire grimper le chiffre d’affaires. En bref, une bonne visibilité rendue possible grâce à un référencement naturel efficace permet de booster les performances du site. Il s’agit justement de l’un des principaux indicateurs auxquels s’intéressent particulièrement les adeptes de la stratégie d’inbound marketing.

L’amélioration du ROI

Tout entrepreneur qui lance une activité en ligne tout en s’appuyant sur une stratégie de marketing digital s’attend forcément à faire des bénéfices. En favorisant un trafic pérenne pour votre site, le référencement naturel contribue par la même occasion à améliorer votre retour sur investissement ou ROI (Return On Investment) en anglais. Le recours aux services d’un référenceur spécialisé en SEO est donc un investissement qui ne manquera pas de porter ses fruits, grâce au trafic et aux taux de clics naturellement générés.

Le référencement local

Pour l’internaute lambda, il est essentiel de pouvoir obtenir des résultats de recherche qui correspondent exactement à ses requêtes. Il s’agit souvent de trouver une activité ou un service dont il souhaite bénéficier sur place, ou dans une région bien définie. Une bonne stratégie SEO sera celle qui permettra d’être visible non seulement internationalement, mais aussi localement.

Adopter une politique de référencement local à Nantes par exemple, vous permettra ainsi d’augmenter votre visibilité et celle de votre marque auprès des internautes de la région.

En guise de conclusion, on peut dire que le principal enjeu du référencement naturel Google est de permettre aux entrepreneurs de s’assurer un positionnement en ligne adapté à ses ambitions digitales, et ce, à moyen et à long terme.