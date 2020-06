Télésurveillance : Comment bien se protéger des cambrioleurs cet été

Installer une alarme et un système de télésurveillance à son domicile reste souvent conseillé pour partir l'esprit tranquille. Leur présence diminuerait de 34 % le risque d'effraction pour une maison, et de 47 % pour un appartement, rapporte l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Les offres de télésurveillance se multiplient et voici celles que nous vous conseillons selon vos besoin.

Îlo By Somfy

Lancée en ce début d'été 2020, l'offre Îlo by Somfy entend rendre la souscription à un service de télésurveillance plus simple et sans engagement (sans frais de résiliation). Concrètement, cet abonnement propose de mettre à disposition les produits nécessaires pour protéger son foyer à partir de 19,90 euros par mois pour un appartement et 29,90 euros par mois pour une maison. L'idée étant de ne pas avoir à acheter d'appareils, mais de les louer autant de temps qu'on le souhaite. Il est aussi possible de résilier cet abonnement quand on le veut et sans fournir de justification. Le pack appartement permet d'installer une caméra intelligente One+ qui contient une alarme, un détecteur d'ouverture et de vibration sur la porte d'entrée, et deux badges pour permettre de désactiver le système d'alarme avant d'entrer. En outre, une application mobile permet de savoir à tout instant ce qu'il se passe chez soi en temps réel.

Le service est actif 7j/7 et 24h/24. Le détecteur d'ouverture pourra activer l'alarme même avant que les voleurs n'aient pu forcer la porte s'il repère des vibrations anormales -il est d'ailleurs possible de régler sa sensibilité-. Le pack maison propose quant à lui trois détecteurs d'ouverture et de vibration à placer sur la porte d'entrée et aux fenêtres, un détecteur de mouvement intérieur, une sirène intérieure et une sirène extérieure, une caméra intérieure Full HD, deux badges et une centrale. Il est à noter qu'en fonction des besoins de votre foyer, il est possible d'ajouter certains éléments à la carte (comme une caméra extérieure), un devis est proposé dans tous les cas. Attention toutefois, c'est au particulier d'installer lui-même l'ensemble de l'équipement. Reste que la solution est simple d'usage et d'installation.

En cas d'intrusion, la caméra enregistrera une vidéo qui sera automatiquement envoyée dans le cloud pour servir de preuve. En outre, la police est prévenue et un service de gardiennage est compris afin de garder les lieux durant 24h jusqu'au retour des habitants. A noter qu'en cas de rupture du réseau wifi, le système continue de fonctionner seul durant six heures grâce à une connexion alternative. En outre, le cloud conservera sept jours de vidéosurveillance en continu.

Maison Protégée par Orange

Orange propose également une offre baptisée Maison Protégée, toutefois celle-ci est réservée à ses seuls clients téléphonie et Internet, y compris chez Sosh. A partir de 19,90 euros par mois (pendant 6 mois) pour un appartement et 26,90 euros (pendant 6 mois) pour les maisons, cette offre comprend le déplacement d'un technicien afin d'installer tout le matériel nécessaire à la protection du foyer. Une centrale d'alarme garantissant un service 24h/24 et 7j/7 est fournie, à laquelle s'ajoute un clavier numérique de commande de la sirène, deux badges, un détecteur de mouvement avec prise de photos, deux détecteurs de mouvement infrarouge, un détecteur d'ouverture. Tous ces éléments sont préconisés par l'installateur.

Orange assure également un service prêt à réagir. Dès que l'alarme retentit, le client est averti et le service prévient, si nécessaire, les forces de l'ordre. Une application mobile est également disponible afin de piloter les éléments à distance et il est même possible d'être informé de l'arrivée des différents membres de la famille à la maison. Un système de détection de brouillage et de piratage est aussi intégré. Orange présente sa solution comme étant sans engagement, attention toutefois, des frais de résiliation de 49 euros seront imputés.

Les services Historiques Verisure, EPS et IMA Protect

Ils sont les leaders du marché de la télésurveillance. Verisure, EPS, IMA Protect se partagent la plupart des clients ayant demandé l'installation de systèmes de télésurveillance. Certains sont des historiques avec plus de 30 ans de métier et d'expertise. Toutefois, les tarifs sont plus élevés. En 2019, en moyenne, les propriétaires dépensaient 41 euros par mois, selon UFC Que Choisir. Il s'agit le plus souvent de systèmes de télésurveillance à la carte et adaptés à tous les types de logements, y compris pour des maisons de plus de 200 mètres carrés, surface où Orange par exemple ne proposera pas son service. Toutes peuvent proposer des devis en ligne en quelques minutes afin de dresser un bilan et ses premiers besoins. Les matériels proposés le sont aussi sur mesure et chacune de ces sociétés propose bien entendu des offres 24h/24 et 7h/7. Des services recommandés dès lors que vous comptez protéger un logement avec des objets de valeur.

Retrouvez toute l'actualité Numérique ICI