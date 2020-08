Fortnite entre en guerre contre Apple

L’éditeur de Fortnite a décidé de poursuivre Apple en justice après avoir vu son jeu vidéo retiré de l’Apple Store et du Google Play Store.

Dans un document relayé sur Twitter, le studio accuse la marque à la pomme d’abus de position dominante et de pratiques «anticoncurrentielles» : «Apple est plus gros, plus puissant, plus enraciné et plus pernicieux que les monopoles d'antan»

Epic Games has filed legal papers in response to Apple, read more here: https://t.co/c4sgvxQUvb — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020

Epic Games reproche au géant américain de toucher des commissions trop élevées sur les achats de monnaie virtuelle par les joueurs du jeu vidéo via l’Apple Store. Pour chaque transaction réalisée, le développeur doit en effet s'acquitter d’une taxe de 30% auprès des plateformes de téléchargement de son application.