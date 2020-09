5G : où sont situées les 500 antennes déjà actives en France ?

Attendue pour le 29 septembre prochain, la vente aux enchères des fréquences liées à la 5G marquera une nouvelle étape pour le réseau mobile en France. Si le nombre d'antennes 5G en service devrait s'accélérer dans les prochains mois, déjà 500 d'entre elles sont déjà actives.

Une carte interactive de l'ANFR est disponible pour découvrir si une antenne de nouvelle génération est érigée près de chez vous. Attention toutefois avant de vous rendre sur le site del'Agence nationale des fréquences, car pour les voir il faut d'abord suivre ce petit tutoriel que nous avons prévu à cet effet.

Tout d'abord, il convient de cliquer sur l'onglet «Configurer l'affichage» (voir ci-dessous). Laissez tous les opérateurs affichés, mais décochez les options suivantes : 4G, 3G, 2G. Sélectionnez ensuite «Stations en service». Enfin, décochez les options : antennes TV, radio, réseaux mobiles privés, faisceaux hertziens et autres stations. Si vous avez suivi ces étapes, la carte interactive de l'ANFR vous invitera alors à indiquer votre ville ou votre adresse pour découvrir où se trouve les fameuses antennes.

Parmi les 500 premières antennes 5G référencées, on découvre (sans surprise) que la capitale et son agglomération hébergent déjà 108 appareils en activité. Vient ensuite Marseille et ses alentours avec 98 antennes, suivent les métropoles de Lille (89), Nantes (55), Montpellier (54), Lyon (24), Toulouse (22), Bordeaux (20) et Rouen avec 5 antennes qui ferment la marche.

Parmi les opérateurs, on découvre qu'Orange a déjà installé 367 antennes à travers l'Hexagone. L'opérateur historique a en effet mené de nombreuses expérimentations 5G en France ces dernières années. Bouygues en compte 67, SFR en avance 43 et Free (qui devrait s'appuyer sur le réseau Orange) en recense 9.