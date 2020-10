Bientôt un «Euro 100% numérique» en Europe ?

Et si les pays de la zone Euro possédaient leur propre monnaie virtuelle ? Voilà peu ou prou le projet envisagé par la Banque centrale européenne. Cette dernière lance ce lundi et pour trois mois, une enquête publique en ce sens.

A la manière du célèbre Bitcoin, cet «Euro numérique» serait une devise entièrement virtuelle. Toutefois, celle-ci ne serait pas basée sur la technologie du minage, mais entièrement régulée par la BCE, au même titre que l'Euro classique.

Pour l'organisme, il s'agirait de proposer une monnaie plus compétitive pour accélérer les transactions entre les pays et les entreprises. Parallèlement, la BCE garantirait sa stabilité. Disponible sur cette page web, cette enquête piublique vise à recueillir les réflexions des citoyens européens sur la question.

Rivaliser avec la concurrence

Surtout, un Euro 100 % digital aurait pour effet de doter l'UE d'une monnaie électronique forte. L'idée est surtout de positionner l'Europe par rapport à cette technologie, puisque plusieurs projets internationaux, à l'instar de la monnaie Libra portée par Facebook, pourraient venir concurrencer à terme les monnaies historiques.

«La numérisation s'est étendue à tous les coins de notre vie et a transformé notre façon de payer. Dans cette nouvelle ère, un euro numérique garantirait aux citoyens de la zone euro un accès gratuit à un moyen de paiement simple, universellement accepté, sûr et fiable», plaide la BCE. Après cette consultation citoyenne, la Banque centrale européenne prévoit de prolonger ses travaux et pourrait proposer aux Etats membres de voter pour la création d'un Euro numérique d'ici à la mi-2021.