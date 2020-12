Tout savoir sur l'indice de réparabilité des produits électroniques

Dès le 1er janvier, les fabricants d'appareils électroniques auront l'obligation d'ajouter une nouvelle mention sur le packaging des produits : l'indice de réparabilité. Smartphones, téléviseurs, ordinateurs... la liste vise surtout à accompagner les consommateurs dans leurs choix, à l'heure où l'obsolescence programmée est pointée du doigt.

Comment lire cet indice

L'indice de réparabilité sera indiqué à la fois sur l'emballage, mais aussi sur les sites internet. Il est symbolisé par une clé anglaise à l'intérieur d'un rouage. A côté de ce logo, une note sur dix et un code couleur témoignent de la possiblité de réparer l'objet facilement ou non. Plus la note est faible plus la couleur vire au rouge et témoigne de la difficulté à intervenir pour sauver l'appareil en cas de panne. A l'inverse, un logo coloré de vert et une note s'approchant de 10/10, permettra de se dire que le produit pourra être réparé sans souci.

Comment cette note est-elle attribuée ?

L'indice de réparabilité est établi et fourni par le constructeur lui-même. Aucun organisme tiers ne vient le certifier. Toutefois, l'Ademe (l'agence de transition écologique) qui a réclamé et mis en place ce nouveau logo souligne que les constructeurs doivent jouer le jeu et faire preuve de transparence s'ils ne veulent pas être épinglés, voire faire l'objet de plaintes de la part de consommateurs pour tromperie. Afin de déterminer la note, plusieurs critères objectifs sont pris en compte, comme la disponibilité des pièces détachées, leur prix ou si celles-ci seront produites durant plusieurs années, l'accès à la documentation technique pour faire la réparation, ou encore la possibilité de démonter facilement l'appareil ou non.

Quels sont les produits concernés ?

L'indice ne concerne, pour l'heure, que cinq catégories de produits : les téléphones portables, les téléviseurs, les ordinateurs, les lave-linges et les tondeuses à gazon électriques. Cette liste pourra être amenée à évoluer et concernera d'autres appareils au fil du temps.