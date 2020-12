Fin d'Adobe Flash Player : quelles conséquences pour vos sites web et contenus ?

C'est une forme de deuil pour celles et ceux qui ont connu l'Internet des années 2000. Le logiciel Flash Player d'Adobe tirera sa révérence le 12 janvier prochain sur les ordinateurs Windows 10. Une date fatidique pour ce lecteur qui agrémentait les animations de nombreux sites et jeux en ligne utilisant les navigateurs web.

Si la mort de Flash Player était programmée depuis plusieurs années, Adobe incite les utilisateurs de Windows 10 à désinstaller dès à présent (si ce n'est déjà fait) ce logiciel. Ce, alors même qu'une ultime mise à jour est apparue au téléchargement début décembre. Il n'en demeure pas moins qu'Adobe Flash Player n'est plus utilisé par la majorité des sites ayant basculé sous le HTML5, beaucoup plus léger à l'usage et surtout bien mieux sécurisé.

Un abandon étape par étape

Dès le 31 décembre, Adobe cessera d'ailleurs tout support autour de ce lecteur, tandis que la prochaine mise à jour de Windows 10 par Microsoft retirera tout simplement le logiciel qui était souvent livré avec le système d'exploitation. Toutefois, les navigateurs web pourront encore le prendre en charge. Là encore, des mises à jour devraient intervenir pour le retirer progressivement, tandis qu'il est parfois déjà désactivé par défaut. On sait par exemple que Chrome, Firefox ou encore Microsoft Edge l'intégraient de base. Un retrait étape par étape serait ici prévu lors de prochaines mises à jour d'ici à l'été prochain.

Parallèlement et pour clarifier la situation, Microsoft proposera une mise à jour intitulée «Update for Removal of Adobe Flash Player». Le but ici étant de supprimer complètement toutes traces d’Adobe Flash Player sur les ordinateurs et tablettes Windows 10. Une démarche qui sera d'ailleurs irréversible, prévient la firme américaine.

Quelles seront les conséquences ?

Si vous utilisez (encore) Flash Player pour lancer certains logiciels ou accéder à certaines pages web, sachez que la désactivation de ce lecteur impliquera tout simplement de ne plus pouvoir accéder à ce contenu. En outre, le fait qu'Adobe ne le prenne plus en charge implique qu'aucune mise à jour liée à sa sécurité ne sera proposée. Avec pour effet probable de laisser ouverte une porte d'entrée pour les pirates qui pourraient exploiter une faille sur une version obsolète du logiciel.

Mais alors quid des contenus de ce type ? En réalité, plusieurs sites rappellent qu'il n'y a rien à faire, puisque ce type de contenu sera en quelque sorte «pris en charge» par le HTML5. Plusieurs fournisseurs de contenus en Flash avaient ainsi anticipé sa fin programmée pour héberger de nouvelle version compatible avec le HTML5 et vous ne percevrez aucune différence. D'autres ont opté pour la plate-forme Unity afin de faire repartir leurs jeux. C'est le cas notamment de Habbo, le célèbre jeu social pour rencontrer des amis.

Habbo Hotel ne disparaitra pas avec Adobe Flash Player !





Le jeu devient Habbo 2020 et passe sous Unity pour pallier à la fermeture du player. La beta ouverte est lancée. pic.twitter.com/XwLSzXrmts — jeuxvideo.com (@JVCom) December 30, 2020

Il est surtout à noter que les site internet qui miseront encore sur Flash Player en 2021 risqueront d'être obsolètes et pourraient là aussi présenter des failles de sécurité. Ceux qui réclameront d'installer une version de Flash Player pour fonctionner seront donc à éviter.