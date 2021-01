Bitcoin : 8 erreurs à ne pas commettre si vous investissez dans la cryptomonnaie

Alors que le cours du bitcoin affole les compteurs et défraye la chronique, nombreux sont les curieux qui souhaitent aussi investir dans les cryptomonnaies. Perçu comme une valeur refuge, après une année 2020 difficile et dont l'impact économique est encore difficilement mesurable, le bitcoin serait le nouvel eldorado. Voici toutefois sept erreurs à éviter et nos conseils avant de se lancer dans l'aventure ou pas.

penser qu'on est plus malin que le marché

De même que le célèbre homme d'affaires américain Warren Buffet conseillait de ne «jamais investir dans une entreprise que vous ne pouvez pas comprendre», il convient d'éviter d'investir dans les cryptomonnaies si vous ne comprenez pas leur fonctionnement, ce à quoi elles servent et quelles perspectives elles offrent.

«Penser qu'on est plus malin que le marché est l'une des principales erreurs commises. Certains s'essayent par exemple au day-trading [en achetant et en revendant des actions chaque jour] et se rendent compte qu'il est très difficile de gagner de l'argent grâce à cela. Il est en effet très compliqué de dire quand le marché va atteindre son plus haut ou son plus bas. Pour le Bitcoin, c'est pareil. On vient de dépasser récemment les 30.000 dollars, mais il est très difficile de savoir si cela va s'arrêter ou si cela va continuer», explique Manuel Valente, directeur de la recherche chez Coinhouse.

Pour ce spécialiste des cryptomonnaies, il ne «faut donc pas essayer de rentrer au plus bas et de sortir au plus haut, mais plutôt d'acheter des actifs avec de petits versements hebdomadaires ou mensuels (exemple 50 ou 100 euros par semaine ou par mois, mais aussi en fonction de votre salaire). L'idée est de constituer un capital pour lisser les évolutions du marché. C'est le même type de produits financiers que proposent les banques lorsque vous mettez un peu d'argent sur votre livret d'épargne chaque mois».

croire qu'on peut gagner sur du court terme

Avant de sortir votre argent il faut envisager l'investissement dans les cryptomonnaies sur du moyen ou long terme. «Ne pensez pas gagner de l'argent à court terme, car à moins d'être un professionnel de la finance qui pourra investir tout son temps, capable d'être presque là 24h/24 7 jours sur 7, il est très compliqué de dégager des profits. Et encore, même les professionnels se plantent relativement fréquemment», poursuit Manuel Valente. En clair, il faut mieux envisager d'investir sur plusieurs mois ou plusieurs années. Par exemple, tous ceux qui ont investi sur le bitcoin il y a quelques années et qui n'ont pas revendu entre temps sont aujourd'hui gagnants.

oublier que ce marché est très volatile

«Le bitcoin et les cryptomonnaies restent un marché extrêmement volatile. A titre d'exemple, lorsqu'en bourse vous avez 3 % en moins sur une journée, c'est un crach, lorsqu'on a 10 à 15 % en moins sur le bitcoin ou une autre monnaie électronique en une journée, c'est juste une journée comme une autre», rappelle Manuel Valente, de Coinhouse. Il faut donc relativiser.

Mettre tous ses œufs dans le même panier

Pour ce dernier, il est intéressant de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. «Si vous allez voir un conseiller en placements, il vous suggérera de mettre une partie de vos actifs dans un investissement non risqué, une autre dans un investissement peu risqué et une autre dans un investissement peut être plus risqué. Aujourd'hui, la partie de votre capital qui peut aller vers des investissements plus risqués peut être notamment versée dans les cryptomonnaies», ajoute Manuel Valente.

Il peut est également être judicieux d'investir dans d'autres cryptomonnaies que le bitcoin. Début 2021, le marché des cryptoactifs compte environ 5.000 à 7.000 monnaies électroniques. Un site comme coinmarketcap va toutes les référencer. «Plus vous allez vers le haut du classement, plus vous allez réduire le risque mais le gain potentiel risque d'être faible, plus vous allez vers le bas plus le gain peut être fort mais le risque sera fort. Par analogie, si vous investissez dans des actions Renault, vous allez réduire les risques, mais si vous investissez dans une petite start-up elle peut faire +10, + 30 % mais aussi -90 % en peu de temps. Le jeu est donc le même avec les cryptomonnaies», analyse le chercheur. Il est donc nécessaire de bien s'informer. Il est d'ailleurs plus facile de s'informer sur le bitcoin ou l'ethereum, mais c'est plus difficile pour les devises moins connues et donc de juger de la valeur du projet.

faire cavalier seul et paniquer

C'est sans doute la réaction la plus observée chez les débutants et celles et ceux qui ne connaissent pas le marché du bitcoin : paniquer. Dès que le cours dévisse, certains revendent tout à la première alerte. C'est la première chose à ne pas faire. Si vous n'y connaissez rien, faites vous accompagner, comme avec un banquier ou un conseiller financier. Et pour ceci mieux vaut s'adresser à un tiers de confiance, plutôt qu'au premier venu. Attention, certaines sociétés qui proposent de gérer vos bitcoins peuvent être derrière des arnaques.

Pour éviter les mauvaises surprises, la France a réglementé en ce sens et délivre, depuis 2020, le statut PSAN (Prestataire de services sur actifs numériques) délivré par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Vérifiez donc que la société conseil qui va vous épauler possède ce statut, comme c'est le cas pour Coinhouse et StackinSat par exemple. Renseignez-vous également sur les types de conseils et d'accompagnements qui peuvent épauler vos investissements et vos démarches, pour ne pas se lancer dans l'inconnu.

ne pas assurer ses arrières

«Beaucoup de gens se demandent s'ils risquent de perdre plus que ce qu'ils ont investi au départ ? Il faut savoir que ce n'est pas comme si vous faisiez du trading avec des effets leviers qui pourraient vous exposer à devoir de l'argent en plus de ce que vous avez investi. Sur le marché des cryptomonnaie, si vous ne vous risquez pas sur des investissements très risqués avec un effet levier, vous ne devriez pas perdre d'argent. Le plus risqué est de perdre 100 % de son investissement, mais pas plus et ce cas de figure paraît peu probable si l'investissement mise sur une cryptomonnaie sérieuse», commente Manuel Valente. Investir un petit montant chaque mois sur la ou les cryptomonnaies qui vous intéressent est là encore plus avisé.

ne pas sécuriser ses cryptos

Comme tout ce qui transite sur le Net, vous courez le risque de vous faire piratez vos données et donc vos cryptommonnaies. Heureusement, plusieurs moyens très sûrs existent pour les sécuriser, voire même les récupérer en cas de perte. Les spécialistes en devises électroniques s'accordent à recommander les «cold wallet» et «hardware wallet».

Des méthodes qui fonctionnent souvent de paire avec un moyen de stockage physique (clé USB, clé cryptée...). L'idée est ainsi de s'assurer que votre porte-feuille de cryptoactifs reste dans votre poche, avec vos bitcoins encryptés dans votre clé. Ceux-ci restent ainsi à l'abri et vous les dépensez le jour où vous souhaitez les revendre et le convertir en monnaie fiduciaire. Parmi les acteurs de confiance sur le marché, la société française Ledger (leader du marché) propose une solution simple et sécurisée.

croire que c'est net d'impôt

Dernier point important, ne croyez pas que tous les gains liés aux cryptomonnaies sont nets d'impôts. Si vous achetez un bitcoin et que vous n'y touchez pas, celui-ci n'est pas taxé. Par contre, si vous revendez un bitcoin ou toute autre cryptomonnaie et que vous faites une plus-value, l'excédent sera taxé et doit être précisé sur votre déclaration d'impôt. Les bénéfices sur les cyrptomonnaies sont imposés de la même manière que les autres gains du capital, avec un prélèvement forfaitaire unique de 30 % (17,2 % de prélèvements sociaux + 12,8 % d’impôt). Ce y compris si votre plate-forme de revente est domiciliée à l'étranger.

En revanche, les transactions entre deux cryptomonnaies (le fait d'acheter de l'ethereum avec du bitcoin, par exemple) ne sont pas imposées.