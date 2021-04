Ils se marient sur la blockchain avec des alliances en NFT

La frénésie autour des NFT et des cryptomonnaies semble ne pas avoir de limites. Deux employés du site d'échange de cryptomonnaies Coinbase se sont mariés sur la blockchain, avec des alliances en NFT.

Rebecca Rose et Peter Kacherginsky se sont dits «oui» le 14 mars dernier à Palo Ato, épicentre de la Silicon Valley où ils s'étaient rencontrés, et où avait eu lieu la demande.

Most people get married in a place of religious worship, on a beach, or in the mountains. Peter (@_iphelix) and I are NOT most people. We got married on the #blockchain. 1/7 pic.twitter.com/2ExexrlLbZ — Rebecca Rose (@rgoldilox) April 2, 2021

Quelques jours avant la cérémonie de mariage juive, le marié à fait en sorte d'inscrire l'union sur une blockchain, que l'on peut comparer à un registre numérique consultable publiquement et impossible à modifier. C'est sur ces blockchain que reposent les cryptomonnaies comme le Bitcoin.

Pour ce «crypto-mariage», c'est la blockchain d'Ethereum qui a été utilisée. Ce «contrat intelligent» de 2218 lignes de code, qui lie les amoureux, a été baptisé par ces derniers «Tabaat», le mot hébreu pour anneau.

Et pour sceller cette alliance, des tokens de bagues ont été émis sous forme de jetons NFT. Designés par l'artiste Carl Johan Hasselrot, ils consistent en une animation stylisée où deux cercles fusionnent pour n'en faire qu'un.

The name of the token is Tabaat, the Hebrew word for ring. We stored an animation by artist Carl Johan Hasselrot (@cjhasselrot) inside the unique tokens, which illustrates two distinct things becoming one, like in marriage. #NFTArt 3/7 pic.twitter.com/5s8hLGbRdG — Rebecca Rose (@rgoldilox) April 2, 2021

Lors de la cérémonie, les amoureux ont envoyé les bagues vers leurs portefeuilles numériques respectifs. Pour cela, ils ont procédé à deux transactions via la blockchain, comme lorsque l'on envoie des cryptomonnaies. Une opération qui a duré quatre minutes et coûté une cinquantaine de dollars en frais de transaction.

« En plus d'une cérémonie juive traditionnelle, nous voulions concrétiser nos vœux d'une manière plus personnelle. La blockchain, contrairement aux objets physiques, est éternelle. Elle est inarrêtable, impossible à censurer et ne requiert la permission de personne. Tout comme l'amour devrait l'être. Qu'est-ce qui pourrait être plus romantique que ça ? », s'est enthousiasmée la jeune crypto-mariée.