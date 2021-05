Sur Twitter, Elon Musk propose de payer les Tesla en Dogecoin

Elon Musk ne se lasse pas de faire la promotion du Dogecoin, la cryptomonnaie au logo représentant un chien de la race Shiba. Et de faire grimper au passage sa valeur, passée de 0,005 dollars environ au début de l'année à 0,70 dollars il y a quelques jours, soit une progression de près de 14.000 %.

Le PDG de Tesla a ainsi fait une nouvelle fois exploser le cours du Dogecoin ce mardi, en postant sur Twitter un sondage demandant aux internautes s'ils souhaitaient que cette cryptomonnaie soit acceptée comme moyen de paiement pour acheter une Tesla, comme c'est déja le cas avec le Bitcoin.

Do you want Tesla to accept Doge?

En l'espace de moins d'une heure, près d'un million de personnes ont répondu, une écrasante majorité (près de 78%) se disant favorable au paiement en Dogecoin.

Elon Musk semble jouer ces derniers jours avec les nerfs des investisseurs, puisqu'il avait provoqué dimanche la chute du cours de la cryptomonnaie, qui avait perdu près de 50%. Invité à animer l'émission Saturday Night Live, il avait qualifié le Dogecoin «d'arnaque», ce qui avait été interprété par beaucoup comme un signal qu'il était temps de revendre. Apparemment, c'était ironique.

Il est vrai que le milliardaire a depuis longtemps clamé son intérêt pour le Dogecoin, et pour les cryptomonnaies en général.

Le 1er avril, dans ce qui avait semblé au départ être une blague, il s'était autoproclamé «Dogefather» (un jeu de mot avec «Godfather», soit «parrain» en anglais) et annoncé son intention d'envoyer «littéralement Dogecoin sur la vraie Lune» (là encore, un jeu de mot basé sur l'expression anglaise «to the moon», soit «sur la Lune», utilisée par les investisseurs pour qualifier une augmentation exponentielle de la valeur d'une cryptomonnaie).

Un projet qui finalement était très sérieux, puisque SpaceX a annoncé depuis le lancement, l'année prochaine, du satellite Doge-1 vers la Lune. Une mission qui sera financée intégralement en Dogecoin par la Geometric Energy Corporation, ce qui a permis à Elon Musk de se vanter d'être à l'origine de la première mission spatiale payée en Dogecoin, de l'envoi de la première cryptomonnaie dans l'espace, ainsi que du premier mème vers l'espace.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year





– Mission paid for in Doge



– 1st crypto in space



– 1st meme in space





To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021