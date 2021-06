Applications : on a testé cette solution pour faire un double de clé depuis chez soi

A l'heure où nombre de services se dématérialisent, la société française SecurKeys propose l'application SecurClés permettant de commander un double de clé simplement, mais avec un niveau de sécurité encore plus poussé qu'avec un serrurier classique, le tout restant anonyme. Intrigué par cette promesse CNEWS a donc testé ce service.

En 2019, 33 millions de clés ont été reproduites en France, tandis que le pays recense acutellement quelque 8.000 serruriers. Si l'on compte également plusieurs services de proximité pour refaire des clés simples, certaines régions voient ce type d'offres se raréfier. Surtout, il reste souvent compliquer de refaire certains modèles, tout en s'assurant que la copie sera parfaite et en toute confiance. Un constat qui a poussé la société SecurKeys à repenser ces métiers qui n'ont pas vraiment évolué depuis des décennies.

Une méthode assez simple

Concrètement, SecurClés invite à télécharger une appli mobile sur iOS et Android. Il convient ensuite de prendre en photo la clé dont on souhaite un double, posée sur une page blanche. L'outil numérique va alors déterminer de quel type de clé il s'agit parmi les 15.000 modèles différents référencés en France. Une fois identifié par l'algorithme de reconnaissance, ce dernier va permettre de savoir si la clé peut être dupliquée comme si elle était neuve et non pas en s'appuyant sur l'image de votre clé parfois déjà usée par les usages répétés. Jusque-là l'opération reste à la portée de tous. Mais le consommateur est en droit de se poser un certain nombre de questions : Où vont ces photos ? Sait-on qui je suis et où j'habite ? Ou encore qui réalise les doubles ?

Des points importants auxquels les concepteurs de l'application répondent avec des idées intéressantes et encore jamais exploitées. Car en réalité SecurClés a mis en œuvre un process qui fait appel à des huissiers de justice.

«Nous proposons une procédure d’authentification brevetée, avec le concours d’un huissier de justice qui va vous contacter par email, explique à CNEWS Pascal Métivier, président de SecurKeys. Lors de la commande d'un double de clé, le client va saisir un numéro de téléphone mobile. Il reçoit alors un SMS par l’huissier. L'opération va alors émettre un numéro de code afin de séquestrer le numéro de téléphone, le code, l’adresse IP ainsi que le numéro de confirmation de transaction bancaire. L’huissier va conserver toutes ces informations qui ne seront pas divulguées».

un traçage anonyme qui rassure

Dans les faits, notre test nous a permis effectivement d'échanger ces informations. Celles-ci n'étant alors jamais transmises à la société qui réalisera le double de clé. L'opération ne référence ainsi que le code en question pour le faire suivre. En outre, la livraison ne se fait jamais à votre domicile. Il vous faut choisir entre deux options, la première permettant de déterminer un tiers de confiance, la seconde, un point relais DHL. Dans ce cas, la personne va se faire livrer les enveloppes avec un code ou un QR Code. «L'idée est d’assurer l’anonymat absolu», explique ainsi Pascal Métivier.

Et de poursuivre : «si quelqu’un est mal intentionné, cette procédure est un premier effet démotivant. Mais si cette personne vient quand même à le faire, notre procédure prévoit qu'en cas de pépin, sur commission rogatoire un juge ou une autorité policière peut demander à l’huissier d’ouvrir les séquestres pour révéler les données. On peut alors remonter la filière».

Lors de notre test, qui n'a pas été signalé à SecurClés, nous avons commandé un double de clé de garage qui a été livré sous 48 heures au point relais DHL que nous avions indiqué. Jamais notre nom ou notre adresse n'ont circulé, un simple QR code nous a permis de récupérer notre colis. De son côté, la société SecurKeys affirme être en mesure de livrer la plupart des clés dans ces délais, y compris pour des badges d'immeubles. Les délais sont toutefois allongés à huit jours pour les clés de très haute sécurité. Côté tarifs, comptez 9,99 euros pour le double d'une clé standard.