Suède : 800 supermarchés fermés à cause d'une cyberattaque

La chaîne suédoise de magasins Coop a été contrainte de fermer ses 800 supermarchés ce samedi en raison d’une cyberattaque par le biais d'un rançongiciel.

Les cybercriminels sont parvenus à paralyser les caisses des magasins, empêchant l’équivalent de 20 % des supermarchés du pays à baisser leurs rideaux. L’incident a débuté le vendredi soir, l’enseigne ayant ensuite reçu une demande de rançon. Le montant n’a pas été communiqué par la société, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse les 1,5 milliard d’euros.

«Un de nos sous-traitants a été touché par une attaque informatique et pour cette raison nos caisses ne fonctionnent plus», a indiqué Coop. «Nous regrettons cette situation et faisons tout notre possible pour rouvrir rapidement».

Plus de 15 milliards d'euros de rançons en 2020

Parallèlement, la filiale suédoise du groupe d'informatique Visma a précisé que le problème était lié à une cyberattaque d’ampleur qui a visé vendredi la société américaine Kaseya. Cette dernière fournit un outil de gestion informatique à de nombreuses entreprises. Plusieurs demandes de rançons ont ensuite été adressées chez des clients de Kaseya.

Ces ransomwares paralysent le système informatique d'une organisation, qui est alors sommée de transférer des fonds aux pirates informatiques pour se libérer. Selon l'entreprise de sécurité Emsisoft, au moins 15,2 milliards d'euros ont été versés à des hackeurs usant de rançongiciels l'an dernier.

Considérés comme l'une des plus importantes cyberattaques du XXIe siècle, les premiers logiciels de ce type remontent pourtant à la fin des années 1980, lorsqu'un certain Joseph L. Popp distribua plus de 20.000 disquettes contenant toutes un virus et réclamant la somme de 189 dollars à envoyer à une boîte postale située au Panama. Il faudra pourtant attendre 2005 avant de rencontrer les logiciels de rançonnage en ligne tels qu'on les connaît.