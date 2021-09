Quelles différences entre l'iPhone 13 et l'iPhone 12 ?

Mobile star de cette fin d'année pour les fans de la marque à la pomme, le nouvel iPhone 13 est disponible. Un smartphone que nous avons pu prendre en main. Mais quelles sont les différences qui le distinguent de l'iPhone 12 ?

Un design similaire à deux détails près

Après avoir instauré un nouveau look avec les iPhone 12 l'an passé, eux même inspirés des iPhone 4 et 5, avec leurs bords plats, les iPhone 13 restent sur cette philosophie. Posés l'un à côté de l'autre, un iPhone 13 (à gauche sur la photo ci-dessus) ne se distingue pas vraiment du 12 au premier regard. Deux détails différencient néanmoins les deux versions. Le premier concerne l'encoche Face ID en façade. Sur l'iPhone 13, vous pouvez constater qu'elle a été rétrécie de 20 % par rapport à celle présente sur la dalle de l'iPhone 12 et prend donc moins de place sur l'écran. Un point qui est devenu la marque de fabrique d'Apple depuis le fameux iPhone X, tandis que la concurrence a pris le parti de supprimer l'encoche en limitant souvent l'appareil à selfie à un petit poinçon.

Autre point de détail divergeant : le bloc photo. Les deux objectifs présents s'affichent en diagonale sur le 13, tandis qu'ils se trouvent l'un au-dessus de l'autre verticalement sur le 12. Un point qui n'est ici que purement esthétique.

C'est du côté des coloris proposés que les plus perspicaces verront également une différence. L'iPhone 13 est en effet commercialisé avec cinq variations : bleu, rose, minuit, lumière stellaire et rouge (Product)RED.

un écran plus lumineux pour l'iphone 13

Placés côte à côte et en poussant la luminosité des écrans au maximum, on peut également se rendre compte que l'iPhone 13 bat ici son aîné. Apple annonce un pic lumineux à 800 nits, contre 600 pour le modèle de 2020. Et c'est surtout lorsque vous consulter votre mobile lors d'une journée de soleil en extérieur que vous verrez la différence.

Quid de la photo ?

Si Apple a toujours su placer ses iPhone dans le haut du panier concernant la partie photo, cette année 2021 ne déroge pas à la règle. A l'essai, on peut le dire, il y a une réelle différence entre le rendu des photos des iPhone 13 et celui du 12. Si ce dernier s'en sort encore très bien, Apple a retravaillé les composants du 13 pour offrir une captation bien meilleure de la lumière. On peut voir ainsi l'iPhone 13 très à l'aise avec les photos en basse luminosité ou de nuit et ce, sur l'ensemble des modes proposés, y compris le mode portrait qui ne profitait pas jusqu'à alors du mode nuit. Un point qui fait la différence, y compris sur le traitement des images où les différentes personnes immortalisées sur une photo de groupe par exemple profitent du rendu HDR pour de meilleurs contrastes. En outre, un mode Styles photographiques est proposé afin de définir un filtre qui va donner une teinte vive, chaude, froide... directement sur vos photo, même lors de la prise de vue. On regrettera juste un rendu final qui manque encore de chaleur à notre goût. Mais il s'agit là d'un point de détail, tant la qualité d'image est ici bluffante. On doit surtout saluer un appareil qui reste très polyvalent.

la puce a15 bionic creuse l'écart

C'est principalement dans les entrailles de ces deux appareils que l'écart se creuse. Comme chaque année, Apple en profite pour muscler ses mobiles et introduit la puce A15 Bionic avec les iPhone 13. Si l'iPhone 12, avec l'A14 Bionic s'en sort aujourd'hui encore très bien et s'affiche dans le haut du panier même un an après sa commercialisation, nous sommes forcés de reconnaître que la compagnie de Cupertino a franchi un nouveau cap à l'ère de la 5G. Sachez que 15 milliards de transistors équipent l'A15 Bionic (un record), contre 11,8 milliards pour l'A14 Bionic de l'an passé.

En 2021, Apple livre donc une puce qui se doit d'enterrer la concurrence, même si dans les faits peu d'applications sont capables de titiller les limites de ce processeur, tout comme celui du A14 de l'iPhone 12. C'est principalement dans le traitement des images tournées en 4K ou du traitement de certaines photos et vidéos. La nouvelle puce va par exemple être plus à l'aise pour le mode Cinématique qui permet de tourner des vidéos avec un effet bokeh sur les sujets que l'on veut mettre en avant. Il est possible de faire le point sur un sujet en mouvement ou un objet et un flou artistique se dégage sur les autres plans. Il est possible de faire ceci même après avoir enregistré la vidéo sur son iPhone 13. Une prouesse qui offre un rendu bien plus professionnel pour les cinéastes dans l'âme.

L'autonomie en plus

Dernier point important, l'autonomie. Alors que l'iPhone 12 était un élève qui se situait dans la bonne moyenne par rapport à la concurrence, le 13 propose un gain notable, même s'il reste à savoir comment vieillira sa batterie au fil des ans. Mais à titre de comparaison, sachez que pour le seul visionnage de vidéos en continu, l'iPhone 13 tiendra environ 16h30, tandis que l'iPhone 12 ne tenait qu'environ douze heures.

Le prix de la nouveauté

A l'heure du choix, c'est encore le prix qui pourra faire la différence. Sachez qu'Apple n'a pas abandonné la commercialisation de l'iPhone 12 qui est proposé au prix de 809 euros (689 pour l'iPhone 12 Mini), contre 909 euros pour l'iPhone 13 (809 euros pour le 13 Mini).