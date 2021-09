Smartphones : pourquoi certains modèles n'auront plus accès à internet à partir de ce jeudi

Ce jeudi 30 septembre à 16h01 précises, les propriétaires de smartphones, de tablettes et même de certains produits comme des ordinateurs, consoles de jeux et les smart TV antérieurs à 2017 devront dire adieu à Internet et au monde connecté.

La faute à un certificat de sécurité numérique qui va bloquer automatiquement tous les appareils qui ont été vendus avant janvier 2017, rapporte le chercheur spécialisé en sécurité informatique Scott Helme sur son blog.

L'homme prévient ainsi que près d'un tiers des smartphones ou tablettes sous Android en circulation sont susceptibles d'être concernés par ce problème. Même couac du côté des iPhone et iPad qui ne seraient pas passés sous iOS10 (au moins), tandis que des consoles comme la PS4 ou même une Wii U qui n'auraient pas été mises à jour depuis 2017 par exemple pourraient se retrouver en rade. Parallèlement, des téléviseurs connectés qui n'ont jamais été mis à jour depuis quatre ans ou encore des PC ou des Mac qui n'auraient pas dépassé le cap de Windows XP (avec Service Pack 2) ou MacOS 10.12.0 se retrouveront dans l'impossibilité de revenir sur le Web.

Des mises à jours nécessaires

Pas de panique toutefois, si vous avez mis à jour votre produit depuis cette date, le protocole n'empêchera pas de surfer sur le Web. Toutefois, le chercheur Scott Helme prévient que plusieurs centaines de milliers de mobiles, de tablettes et consoles seront concernés, dans la mesure où nombreux sont les utilisateurs qui ne pensent pas à mettre à jour leurs terminaux. En outre, certains appareils, considérés comme trop vieux, pourraient ne pas pouvoir être mis à jour et devraient alors être bannis du World Wide Web.

Ultime recours pour certains appareils, l'usage de Firefox comme navigateur Internet puisque celui-ci n'utilise pas le même protocole de certificat de sécurité. Firefox serait donc un moyen pour contourner ce souci, au moins pour les propriétaires de PC et de Mac.