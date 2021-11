Google va imposer cette norme de sécurité sur tous les comptes à partir du 9 novembre

Si vous vous êtes toujours refusé à adopter la double authentification pour accéder à votre compte Google, sachez que vous n'aurez plus le choix à partir du 9 novembre. Le géant américain a choisi d'imposer cette norme pour des questions de sécurité.

Car ces dernières années, Google laissait le choix à ses utilisateurs d'opter ou non pour cette seconde phase d'authentification d'un compte. Que ce soit pour accéder à vos mails sur gmail ou au Google Drive, à Maps ou encore à YouTube, il était vivement conseillé, mais pas encore obligatoire, de basculer sur ce système.

Dès ce mardi 9 novembre, les comptes Google et toutes les aplications qui y sont affiliées verront donc leur sécurité réhaussée grâce à l'authentification à deux facteurs. Début octobre, ce sont quelque 150 millions de comptes Google qui se sont déjà vu ajouter «de force» cette solution. Parallèlement, des courriels ont été envoyés à des utilisateurs qui n'auraient toujours pas basculé sur ce mode de connexion à un compte, a expliqué Google qui précise à ces destinataires : «La vérification en deux étapes sera activée automatiquement le 9 novembre. Si vous le souhaitez, vous pouvez d'abord activer cette fonctionnalité : votre compte est prêt».

Une configuration simple et pratique

Concrètement et si vous ne l'avez pas encore configurée, l'authentification en deux étapes consiste à entrer votre mot de passe Google actuel (1ère étape), avant de recevoir un code d'authentification à six chiffres par le biais d'un SMS ou d'un appel téléphonique si vous avez précisé celui-ci dans votre compte. Il est à noter que si vous avez lié votre compte Google avec un smartphone Android, une demande d'approbation de la connexion sur le nouvel appareil que vous utilisez (un ordinateur par exemple) pourra y être envoyé.

Si vous souhaitez d'ores et déjà configurer la double authentification, avant que Google ne le fasse de force, il vous suffit de vous connecter à votre compte Google et d'accéder à la section «Compte», puis rendez-vous dans «Sécurité» (voir photo ci-dessous) et «Connexion à Google».

Une fois dans cette section, il suffit de sélectionner l'option «Validation en deux étapes». Les instructions décrites vous permettront alors de tout configurer manuellement, selon vos choix.