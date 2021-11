WhatsApp : Ces astuces pour lire vos messages sans ouvrir l’application

Depuis quelques années, WhatsApp est devenue l’une des messageries les plus utilisées avec 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde, que ce soit sur iPhone ou Android. Comme beaucoup d’autres applications, WhatsApp permet aux utilisateurs de voir quand leurs correspondants ont reçu et lu leurs messages, puis lorsqu’ils y répondent.

Ces options peuvent s’avérer embêtantes pour ceux qui souhaitent garder davantage de confidentialité. Quelques astuces permettent alors de conserver un peu de discrétion. La plus connue n’est pas une surprise : il s’agit de décocher l’option «confirmation de lecture» (les 2 crochets en bleu), qui permet donc de justifier la lecture du message. Pour autant, les accusés de lecture dans les messages groupés ainsi que pour les notes vocales restent tout de même actifs.

L'autre problème, c’est que si le correspondant ne peut pas savoir quand on lit son message, on ne peut pas non plus voir quand il découvre le nôtre. Plutôt logique. C’est pour cela que d’autres moyens existent pour lire vos messages sans avoir à décocher l'option lecture.

Les techniques suivantes permettent de lire la totalité de ses messages reçus (et pas seulement les premiers mots) sans ouvrir l’appli.

Utiliser les Widgets

Il s’agit d’une fonctionnalité sponsorisée par l’application. Elle permet d’héberger une fenêtre sur l’écran d’accueil. Cette dernière affichera les dernières notifications de toutes vos applications, y compris WhatsApp. Vous pourrez alors lire vos derniers messages reçus, sans avoir besoin d’ouvrir l’application.

à partir de l'écran d'accueil

Si vous avez un iPhone, vous pouvez simplement cliquer sur votre notification depuis l’écran d’accueil ou le centre de notifications et lire vos derniers messages en laissant votre doigt appuyé dessus.

Depuis l'historique

Si vous avez un Android, consultez l’historique de vos notifications qui se situe dans les paramètres de votre téléphone. Si vous cliquez sur la notification qui vous intéresse, le message se développera tout seul, sans avoir besoin d’aller sur WhatsApp. Cette dernière option ne fonctionnera pas si vous avez passé la conversation en question en «mute».