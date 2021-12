Mode, déco, cuisine... Voici les tendances de 2022, selon Pinterest

2021 s'achève à peine que déjà les regards sont tournés vers une nouvelle année que l'on espère moins morose. Et pour partir du bon pied, Pinterest publie ce mardi 7 décembre les grandes tendances de 2022.

En analysant les points d'intérêts et les recherches menées tout au long de 2021 par ses 400 millions d'utilisateurs à travers la planète, le réseau social est à même de «prédire» ce qui sera à la pointe et éveillera la curiosité des internautes dans les domaines aussi variés que la mode, la beauté, les tendances fooding, déco, loisirs ou encore bien-être. En s'appuyant sur l'analyse de ses données, Pinterest rappelle que l'an passé, huit de ses prédictions sur dix s'étaient révélées exactes.

Une mode gothique et criarde

Les couleurs et le noir devraient diviser mais aussi unir les fashionistas. Selon Pinterest, les recherches de contenus liés aux tenues voyantes ont explosé ces derniers mois, laissant penser que les couleurs vives devraient s'imposer l'an prochain. Ainsi, les recherches portant sur les «Robes Fuchsia» ont été multipliées par quatre, les «tenues bleues électriques» ont bondi de 140 %, et les brillantes ont été multipliées par 16. Le gothique et ses couleurs sombres intriguent aussi puisque le «style business décontracté goth», qui fait déjà sensation parmi les gens à la pointe de la mode, a vu ses recherches monter de 90 %. Enfin, le motif à damier (+160 %) devrait également se populariser l'an prochain.

Beauté : entre coupe mulet et paillettes

L'an 2021 marquera-t-il l'adoption de la coupe mulet par le plus grand nombre ? On peut le craindre. Si certains ont déjà adopté le style depuis deux ans, les recherches liées à cette coupe ont bondi de 190 % par rapport à 2020, explique Pinterest. Le nail art (art sur les ongles) a également une bonne année en perspective, avec des motifs toujours plus originaux. Les recherches liées au «Nail art galaxie» sont en hausse de 115 %, celui sur le motif océan a été multiplié par cinq, tandis que les «pédicures strass» enregistrent un gain d'intérêt de 150 %.

Une déco d'intérieur très nature

Les confinements ont-ils incité les habitants des appartements à faire entrer plus de verdure chez eux ? Les tendances le confirment. Les mots «Architecture biophilique» ont été au centre des recherches, avec un intérêt qui a monté de 150 %, de même pour les escaliers floraux (+175 %) et plafonds floraux (x3). Autre tendance étonnante et en pleine ascension : la Grèce antique inspire. Le «papier peint style Aphrodite» bondit de 180 % (qui le cherchait avant ?), le «style Grèce antique» voit la recherche en hausse de 65 %. Enfin, deux tendances opposées mais qui témoignent du contexte de la pandémie peuvent prêter à sourire : la salle de colère (+150 %) et la salle de massage à la maison (+190 %) remportent un grand succès.

Des repas entre gâteaux 3d et thé

Et lorsque les utilisateurs de Pinterest s'intéressent à la cuisine, deux tendances majeures émergent : le thé et les gâteaux ultradécorés. Les recherches autour des Tea Party ont ainsi été multipliées par deux en 2021, tandis que celles liées aux idées de gâteaux artistiques l'ont été par trois, les Bubble Cakes (+55 %) et les idées cake 3D (+ 60%).