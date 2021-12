Snapchat a versé plus de 250 millions de dollars aux créateurs en 2021

Snapchat rappelle que les créateurs de contenus sur son réseau social demeurent encore bien payés. Quelque 250 millions de dollars (environ 221 millions d'euros) ont été versés en 2021 à plus de 12.000 d'entre eux, a fait savoir le groupe Snap ce mardi 14 décembre.

Si certains ont bien sûr touché plus ou moins d'argent selon les contenus proposés sur la plate-forme, c'est une moyenne de 20.833 dollars qui a été reversée à chacun sur l'ensemble de l'année. Les créateurs de contenus rétribués ont pu s'appuyer sur les Spotlight Creators, dont les contenus ont été multipliés par trois en 2021 par rapport à 2020 lors de son lancement, souligne Snap, qui rappelle que 306 millions de personnes dans le monde utilisent Snapchat au quotidien et plus de 500 millions au moins une fois par mois.

La lense cartoon 3D plébiscitée

Le service de messagerie éphémère a développé depuis plusieurs années un écosystème d'outils pour développer la créativité de ses utilisateurs. Selon le document partagé par Snap, près des deux tiers des snapchatteurs (65 %) ont utilisé «l'un des outils créatifs de Snapchat ou une Lense en réalité augmentée» lorsqu'ils ont soumis du contenu à destination de Spotlight. Le réseau social rappelle que ce vecteur de distribution de contenu est par ailleurs entièrement passé en revue et doit obéir aux règles de modération, afin d'éviter de diffuser des contenus haineux ou déplacés auprès des utilisateurs.

Parmi les outils créatifs mis à disposition et qui ont rencontré le plus de succès en 2021, la Lense Cartoon 3D - qui transforme les gens en un dessin animé 3D en temps réel - a été notamment utilisé pour réaliser des films pour recréer leur enfance, ou se mettre en scène avec des animaux de compagnie. Toujours selon ce communiqué, Snapchat toucherait «les trois quarts des 13-34 ans aux États-Unis, au Canada, en France, au Royaume-Uni, en Australie et aux Pays-Bas».