Cryptomonnaies : la justice américaine saisit 3,6 milliards de dollars lors d'une arrestation sans précédent

Le département de la justice des Etats-Unis a saisi la somme de 3,6 milliards de dollars en crytpomonnaies, lors de l'arrestation d'un couple à New York le 8 février. Il s'agit de la plus large saisie opérée par la justice américaine.

Les deux individus arrêtés à Manhattan, un homme et sa femme, sont accusés d'avoir participé à un «complot présumé en vue de blanchir de la cryptomonnaie volée lors du piratage en 2016 de Bitfinex, un bureau de change virtuel, actuellement valorisé à environ 4,5 milliards de dollars», ont annoncé les autorités dans un communiqué. Jusqu'à présent, les forces de l'ordre ont saisi plus de 3,6 milliards de dollars en cryptomonnaie liée à ce piratage.

«Dans un effort futile pour maintenir l'anonymat numérique, les accusés ont blanchi des fonds volés à travers un labyrinthe de transactions de cryptomonnaie. Grâce au travail méticuleux des forces de l'ordre, le ministère a une fois de plus montré comment il peut suivre et suivra l'argent, quelle que soit sa forme», a prévenu le procureur général du département Lisa O. Monaco. Une affaire qui démontre notamment l'un des atouts de la blockchain qui est un véritable livre de compte à ciel ouvert sur lesquels peuvent circuler les cryptomonnaies. Toutefois, cette technologie permettrait de suivre plus aisément l'argent que dans le cas du blanchiment classique avec de la monnaie fiduciaire.

«Pas un refuge pour le blanchiment»

Détourner des cryptomonnaies «ne constitue pas un refuge pour le blanchiment d'argent ou une zone d'anarchie au sein de notre système financier», a déclaré Kenneth A. Polite Jr, assistant du procureur. Selon la justice, le couple incriminé a conspiré pour blanchir le produit de 119 754 bitcoins qui ont été volés sur la plate-forme de Bitfinex. Cette plate-forme avait été visée par un pirate informatique en 2016 et initié plus de 2 000 transactions non autorisées. Ces transactions non autorisées ont envoyé le bitcoin volé vers un portefeuille numérique géré par le couple.

Durant leur enquête, les autorités ont pu mettre la main sur des fichiers contenant les clés privées nécessaires pour accéder au portefeuille numérique du couple qui recevait directement les fonds volés à Bitfinex. Des agents spéciaux ont pu alors saisir légalement plus de 94.000 bitcoins volés à Bitfinex, soit l'équivalent de plus de 3,6 milliards de dollars au moment de la saisie.