Ukraine : Anonymous déclare la «cyberguerre» à la Russie

Le présumé collectif de hackers Anonymous a indiqué être entré en «cyberguerre» contre la Russie, après la récente invasion décidée par Vladimir Poutine du territoire ukrainien.

En soutien au peuple ukrainien, le groupe de pirates informatiques Anonymous a ainsi informé sur Twitter, jeudi 24 février, être officiellement en guerre contre le Kremlin.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine

Ce n'est pas leur premier combat. Les membres d’Anonymous sont en effet populaires sur les réseaux sociaux.

Ils ont déjà pris position à plusieurs reprises et ont été ciblés par le passé par des groupes tels que le Ku Klux Klan ou encore des personnes liées au terrorisme islamique.

Seulement trente minutes après leur déclaration de guerre à la Russie, Anonymous a revendiqué l'attaque subie par RT, une chaîne d'information financée par l’Etat russe disponible en plusieurs langues, dont le français.

Strong DDoS Cyberattack Targets RT





Editor-in-Chief Margarita Simonyan has confirmed the DDoS attack on the news agency.





RT has been able to repel the hit on their servers. pic.twitter.com/qJbAPn8PXF

— RT (@RT_com) February 24, 2022