Escroquerie en ligne : voici comment déposer plainte

Plus de 107.000 Français victimes d'arnaques ont contacté le numéro vert Info Escroqueries (0805 805 817) en 2021. Un chiffre qui témoigne de l'ampleur croissante de ces affaires. Depuis le mois de mars, le gouvernement a mis en place Thésée, une plate-forme en ligne pour déposer plainte contre les actes d'escroquerie en ligne.

Si les six lettres de Thésée font référence au célèbre héros de la mythologie grecque ayant affronté le redoutable Minotaure, celles-ci sont en réalité l'acronyme de «Traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries». Cette nouvelle plate-forme, gérée par la police judiciaire, avait été expérimentée plusieurs mois avant sa généralisation récente. Elle a pour vocation de recevoir les plaintes des victimes.

Qu'est qu'une e-escroquerie ?

Avant de déposer votre plainte, il convient de savoir quels sont les types d'e-escroqueries qui peuvent être traités via Thésée. Les autorités précisent ainsi que la plate-forme pourra prendre en charge les demandes liées au piratage de messageries électroniques et instantanées, au chantage ou menaces en ligne (même dans le cadre une relation amoureuse ou amicale), aux rançongiciels (connus aussi sous le nom de ransomwares), en passant par le phishing (hameçonnage), mais aussi l’escroquerie à la petite annonce (sur les sites et applications qui les diffusent) ou encore les fraudes liées aux sites de ventes ou à une location.

Sur quel site se rendre ?

Le système de dépôt de plainte en ligne mis en place par le gouvernement est accessible sur le site internet Service-public.fr, il faut toutefois se rendre dans une page dédiée qui n'est malheureusement pas évidente à trouver de prime abord. Vous pouvez donc cliquez sur ce lien pour vous y rendre directement. En préambule de la plainte, le site précise : «Vous estimez être victime d'une infraction concernant des faits qui se sont déroulés sur Internet sans aucune rencontre physique ?». Le site n'accepte donc pas les cas où une rencontre réelle a eu lieu, dans ce cas c'est auprès de la police ou à votre gendarmerie locale qu'il convient de se rendre.

Quelle procédure suivre ?

Le site géré par Thésée invite à répondre à un formulaire. Vous trouverez à chaque fois une section permettant de vous guider pas à pas dans votre dépôt de plainte. Le service de la police propose également divers conseils pour les victimes. Vous pouvez en outre recevoir une assistance en cas de cybermalveillance avec la possibilité de contacter directement le site du gouvernement cybermalveillance.gouv.fr.

Dans le cas où vous souhaitez déposer une plainte en ligne, sachez que le service est accessible via une identification passant par France Connect, le système étant utilisé pour accéder à votre compte pour les impôts par exemple ou le site de la sécurité sociale Ameli. Sans forcément porter plainte, il est également possible de faire un signalement autour d'un mail ou d'une opération en ligne dont vous soupçonnez le caractère frauduleux. L'idée ici étant de dénoncer tout problème afin que les autorités puissent l'étudier et le stopper le plus rapidement possible.