Elon Musk annonce un abonnement mensuel à 8 dollars par mois pour certifier son compte sur Twitter

Nouveau propriétaire de Twitter depuis le 27 octobre dernier, Elon Musk a annoncé le lancement d'un abonnement mensuel payant pour les utilisateurs qui souhaitent faire certifier leur compte.

Il prend (déjà) les choses en main. Désormais à la tête du réseau social Twitter, Elon Musk donne la possibilité aux personnes qui le souhaitent de faire certifier leurs comptes pour 8 dollars par mois soit 8,08 euros.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.





Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022