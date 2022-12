Renault lance ses premiers NFT en hommage à la R5

Pour fêter les 50 ans de la mythique R5, Renault lance ce jeudi 15 décembre une collection de NFT. Une première pour la marque au losange, qui entend surfer sur la nostalgie tout en restant branchée.

C'était l'une des stars du Mondial de l'Auto en octobre dernier. La Renault 5 s'apprête à faire son retour sur les routes françaises, dans une version restylée mais aussi électrifiée. Un modèle qui avait fait les beaux jours du constructeur automobile et qui a marqué toute une génération. C'est d'ailleurs elle que Renault vise avec la collection de NFT intitulée GenR5, lancée ce jeudi. Une collection qui marque les 50 ans de cette voiture.

«Gen pour génération, mais aussi Gen pour genesis et art génératif», précise Renault dans un communiqué. Car la marque se glisse ici dans les fameuses NFT (jetons non fongibles) pour lancer 1972 (année de lancement de la R5) œuvres d'art numériques. C'est d'ailleurs sur le nouveau site nft.renault.com que l'on peut découvrir cette vente unique.

Plusieurs bonus annoncés

Les 1972 NFT vendus représentent différents modèles de R5 à travers l'histoire, depuis la version originale -aujourd'hui cinquantenaire- jusqu'à la future version électrique, en passant par la mythique R5 Turbo. Les NFT présenteront ces véhicules sous forme de vidéos de 9 secondes, avec des motifs et des variations de couleurs uniques. Pour se les procurer, il faut néanmoins posséder un portefeuille de cryptomonnaies, et Renault passe ici par la plate-forme la plus commune en matière de NFT, à savoir les Ethereum.

Au-delà de cet objet numérique, l'expérience que la marque au losange souhaite offrir sera accompagnée d'un accès privilégié à des essais des futurs modèles, mais aussi à des rencontres avec les designers de chez Renault, à des accès VIP au tournoi de Roland-Garros 2023, et à la visite de lieux habituellement fermés au public. Enfin, les plus branchés pourront aussi participer à la création d'objets de la marque.

La future R5 sera lancée en 2023. Elle devrait marquer un nouveau tournant pour Renault, qui mise beaucoup sur l'effet neo-retro de sa voiture pour convertir plusieurs générations à l'électrique.