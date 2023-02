Enchères : vers la vente d'un iPhone pour plus de 50.000 dollars ?

Les premiers iPhone, beaucoup moins performants que les derniers sortis, étaient également beaucoup moins coûteux. Sauf pour celui détenu par une New-Yorkaise, flambant neuf et datant de 2007. L’appareil a été mis en vente aux enchères.

La tendance vintage, qui permet à d’anciens objets de retrouver une seconde jeunesse, s’applique aux vêtements mais pas seulement. Elle touche désormais la technologie de pointe. En effet, un iPhone de première génération, commercialisé en 2007 et en état neuf a été mis aux enchères le jeudi 2 février dernier par la maison LCG Auctions. On pourrait penser qu’un vieux téléphone datant de la première génération de smartphones ne vaudrait pas bien cher, mais pas celui-ci.

Jamais quitter sa boîte d'origine

La chaîne britannique CNN a révélé que ce modèle signé Apple a une valeur estimée à 50.000 dollars. Pourtant, ses caractéristiques ne sont pas les plus attrayantes du marché actuel : un écran de 3,5 pouces, 8 Go de stockage et un appareil photo de 2 mégapixels. Il appartenait à Karen, une tatoueuse New-Yorkaise qui l’avait reçu en cadeau. Elle ne s’en est jamais servi, le téléphone n’a d’ailleurs jamais quitté sa boîte d’origine.

La jeune femme était même passée dans l’émission «Doctor & the Diva» pour faire évaluer son précieux objet il y a trois ans. L’experte du plateau estimait ce téléphone à 5.000 dollars à l’époque.

Depuis, la valeur de l’iPhone n’a pas cessé de grimper. En effet, en octobre 2022, un autre téléphone Apple de première génération avait été vendu aux enchères à 39.000 dollars. Celui de Karen pourrait bien le dépasser. Les enchères ont commencé à 2.500 dollars et sont actuellement à 11.500 dollars. Les acheteurs ont jusqu’au 19 février pour enchérir.