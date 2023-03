Bard : voici l'intelligence artificielle de Google, concurrente de ChatGPT

Google vient de présenter au grand public son intelligence artificielle baptisée Bard. Elle se veut différente de son concurrent ChatGPT grâce à des réponses améliorées à l'aide des échanges avec les utilisateurs.

La course de la meilleure IA est lancée. Depuis ce mardi, Bard a fait son entrée sur le marché des intelligences artificielles, déjà bien occupé par ChatGPT de la start-up OpenAI, en collaboration avec Microsoft.

L'utilisation de Bard avait été initialement limitée à des «testeurs de confiance», avant la présentation, mardi, au grand public.

«Au fur et à mesure que les gens commencent à utiliser Bard et à tester ses capacités, ils vont nous surprendre», a déclaré Sundar Pichai, le patron de Google, dans un message envoyé au personnel et consulté par l'AFP.

Des différences avec ChatGPT

La question de ses différences avec ChatGPT a été posée à Bard. L'IA a alors répondu qu'elle serait «capable d'accéder à des informations du monde réel grâce au moteur de recherche Google». Elle a également souligné qu'il était «encore en développement alors que ChatGPT est déjà disponible pour le grand public». En effet, le site Internet n'est pour l'instant disponible que depuis les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Pour autant, le robot n'a pas hésité critiquer son concurrent en affirmant «j'apprends et m'améliore constamment alors que ChatGPT va certainement rester inchangé».