Airfi : à quoi va servir ce système déployé sur Easyjet ?

Désormais, tous les avions EasyJet offrent un accès à du contenu numérique à leurs passagers, tels que des jeux et des applications de vente, grâce à un partenariat avec AirFi.

Après un essai sur des avions basés en Suisse, le système de divertissement en vol AirFi se déploie sur l'ensemble des 327 avions EasyJet. Cette application d'AirFi, permettra aux passagers du vol d'accéder à des jeux, à du contenu spécifique au voyage et à des informations sur la compagnie aérienne, ainsi que de parcourir les offres de vente au détail en vol.

L'application est disponible sur les téléphones portables, les tablettes ou les ordinateurs portables. Pour y accéder, les passagers se connectent simplement à un réseau WiFi à bord. L'accès au contenu est gratuit et les passagers ne sont pas tenus de télécharger une application avant le vol ou de partager des informations personnelles pour se connecter.

Un service présents dans 70 compagnies aériennes et ferroviaires

AirFi est une entreprise indienne qui a noué des partenariat avec plus de 70 compagnies aériennes et opérateurs ferroviaires pour fournir du contenu en voyage. Des compagnies telles qu'Aegean, Lufthansa, Fiji Airways, Scoot, SmartLynx Airlines et Surinam Airways sont déjà clientes de cette entreprise.

L'entreprise a d'abord expérimenté la plate-forme de streaming sur 27 des avions A320 d'EasyJet, puis sur leurs 108 avions. Désormais, l'application est disponible sur l'ensemble des appareils EasyJet.

EasyJet n'est pas la première compagnie aérienne à investir dans ce type d'application. En effet, la disponibilité de ces applications peut varier en fonction de la compagnie aérienne et du type d'avion utilisé. Certaines compagnies aériennes ont développé leurs propres applications personnalisées, tandis que d'autres utilisent des solutions tierces telles que Bluebox Wow, Lufthansa Companion App, Panasonic Avionics et Thales AVANT.