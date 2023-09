Les applis Fnac, Seloger et MyFitnessPal visées par une plainte pour usage illégal de données

«Noyb», une association autrichienne militant pour la défense des droits numériques, a porté plainte ce jeudi 14 septembre en France contre les applications mobiles de la Fnac, SeLoger et MyFitnessPal pour usage illégal des données personnelles de leurs internautes.

Une bataille juridique pour la défense des consommateurs. L’Association autrichienne «Noyb» (pour «none of your business, traduisible par «ce ne sont pas tes affaires) a porté plainte dans l’Hexagone ce jeudi contre trois applications jugées trop intrusives avec leurs utilisateurs.

Have you ever wondered how mobile apps are handling your personal data?





Fnac, MyFitnessPal and SeLoger illegally share it with third parties immediatly after opening.





To stop this practice, we filed three complaints against the companies in France.https://t.co/NArRNnPitS

— noyb (@NOYBeu) September 14, 2023