Fibre optique : voici le classement des meilleurs opérateurs en 2023, selon ce comparateur

Le comparateur ZoneADSL a réalisé une analyse des opérateurs d’Internet disposant de la fibre optique en France, en se basant notamment sur les données de l’ARCEP. Grâce à ces données, il est possible d’établir un classement des meilleurs opérateurs en 2023.

Une connexion rapide et stable à tout prix. En 2023, des millions de foyers sont équipés d’une connexion internet liée à la fibre optique. Et face au choix croissant d’opérateurs Internet, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs facteurs essentiels.

C’est ce qu’a réalisé le site comparatif ZoneADSL en prenant en compte 3 millions de tests de débit, ainsi que les données de l’Autorité de contrôle du secteur des télécoms (ARCEP) et de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) en 2022. Plusieurs facteurs pour départager les opérateurs ont été sélectionnés, comme la couverture du territoire par la fibre optique, le débit montant et descendant, ainsi que le nombre de pannes enregistrées.

Orange en tête, SFR et Bouygues Telecom au coude à coude pour la troisième position

Et d’après les données récoltées par ZoneADSL, un opérateur tire son épingle du jeu : Orange. L’opérateur historique est en tête dans toutes les catégories, proposant la fibre dans 73 % des 24 millions de logements en France, avec des débits descendants et montants élevés (408 et 323 Mbit/s), et seulement 82.000 signalements d’incidents réseaux enregistrés sur le site de ZoneADSL.

L’opérateur Internet de Xavier Niel, Free, arrive en deuxième position avec une couverture légèrement moins importe que son concurrent (71%), un débit de la fibre optique moins performant (366 et 306 Mbit/s en débit descendant et montant), mais beaucoup plus d’incidents techniques recensés : près de 243.000 sur la période analysée.

Deux opérateurs sont par la suite au coude à coude pour la troisième position du classement : Bouygues Telecom et SFR. Avec un taux de couverture similaire (67%), un débit plutôt en faveur de SFR et un nombre de signalements moins importants du côté de Bouygues Telecom, les deux opérateurs sont sensiblement au même niveau.

En France, près de 83% des logements sont raccordés à la fibre optique en France métropolitaine. Un chiffre à relativiser au vu de d’une importante disparité à travers le pays : certains départements, comme l’Ardèche, comptent moins d’un logement sur deux rattaché à la fibre, contrairement à Paris où 97% des logements le sont.