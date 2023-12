«Olvid» : quelle est cette application de messagerie instantanée que doivent désormais utiliser les ministres ?

Dans une circulaire publiée cette semaine, Elisabeth Borne a demandé à ses ministres d'utiliser exclusivement l'application Olvid pour leurs communications internes. Cette messagerie française promet l'anonymat.

WhatsApp, Telegram, Signal ou Messenger ne sont plus les bienvenues au sein du gouvernement. Dans une circulaire publiée mercredi 29 novembre la Première ministre, Elisabeth Borne, a sommé ses ministres de bannir ces applications pour leur préférer Olvid, une messagerie instantanée de création française.

Cet outil a été conçu en 2019 par Thomas Baignères et Matthieu Finiasz, deux experts en cybersécurité français. Sur son site, l'application est décrite comme «la seule messagerie» qui chiffre non seulement les messages de bout en bout mais aussi «les métadonnées», comme la date de la conversation et l'identité des participants.

Olvid fonctionne grâce à un «annuaire décentralisé», ce qui signifie que les utilisateurs ne disposent pas d'un «compte» lié à leurs coordonnées. Pour ajouter un contact et échanger sur l'application, il faut soit rencontrer la personne et scanner son QR code Olvid, soit faire une demande à distance lors de laquelle chaque usager reçoit un code de quatre chiffres à communiquer à l'autre pour créer le canal de communication.

La promesse d'Olvid repose principalement sur cette garantie de l'«anonymat» puisque l'outil assure «ne jamais avoir accès à la moindre de vos données». L'application est aussi la seule messagerie à détenir la certification de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi).

Autant d'arguments qui ont fait mouche auprès d'Elisabeth Borne qui, dans sa circulaire relayée par Libération, estime que les «principales applications de messagerie instantanée grand public [...] ne sont pas dénuées de failles de sécurité».

«Plus de 100.000 usagers»

Elle invoque une «prise de conscience» en la matière mais aussi une «avancée vers une plus grande souveraineté française». Les ministres ainsi que leurs cabinets sont donc sommés d'utiliser Olvid d'ici au «8 décembre au plus tard» afin de «renforcer la sécurité des échanges», notamment les communications internes.

Disponible gratuitement sur iOS et Android, cette messagerie instantanée se finance grâce à des options payantes dont les appels audio font partie. Elle est encore peu connue du grand public et compte actuellement «plus de 100.000 usagers» selon l'un de ses cofondateurs, Cédric Sylvestre.

Si les experts ne nient pas les qualités d'Olvid en matière de sécurité des échanges, certains pointent tout de même le fait que le caractère encore confidentiel de l'application ne permet pas, à l'heure actuelle, de mesurer pleinement sa fiabilité. Une utilisation plus poussée de l'outil, par un plus grand nombre d'usagers, permettrait de réellement éprouver ses capacités.