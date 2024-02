MWC 2024 : PC portable à écran transparent, smartphone bracelet... Les 5 meilleures innovations du salon de Barcelone

Bientôt disponible à la vente ou encore au format de prototypes, voici les 5 innovations les plus impressionnantes du salon MWC de Barcelone, qui s'est cette semaine.

Rendez-vous incontournable du monde de la technologie, le Mobile World Congress de Barcelone ferme ses portes ce jeudi 29 février après trois journées ouvertes au grand public, qui a pu observer plusieurs innovations, dont certaines qui sont encore au stade de prototype.

Un ordinateur portable à écran transparent

«Le premier ordinateur portable de l’industrie avec un écran micro-LED transparent», comme le présente Lenovo. L’entreprise chinoise spécialisée dans l’informatique a dévoilé à Barcelone le «Thinkbook Transparent Display», un prototype d’ordinateur portable de 17,3 pouces doté d’un écran sans bordures transparent.

Cette prouesse technologie, qui offrirait un confort optimal pour la visibilité, serait possible grâce à la combinaison d’une luminosité atteignant 1.000 nits et une saturation de couleurs élevées.

Un smartphone bracelet

Après les smartphones pliables, le secteur de la téléphonie joue sur la malléabilité de ses appareils. À ce jeu, c’est Motorola qui a surpris les amateurs de smartphones avec un modèle bracelet.

Doté d’un écran «pOLED FHD+ qui peut être plié et modelé dans différentes formes selon les besoins des utilisateurs», selon l’entreprise, ce prototype pourrait être utilisé aussi bien comme un téléphone classique qu’une montre connectée : l’écran est d’une taille de 6,9 pouces à plat, contre 4,6 pouces lorsque le smartphone est enroulé autour du poignet.

Une bague connectée pour la santé

Un concept imaginé durant plusieurs années et enfin présenté au public. Entraperçu lors du dernier Galaxy Unpacked, Samsung a dévoilé sa Galaxy Ring au grand public à l’occasion du MWC de Barcelone.

Véritable concentré de technologie, la bague connectée du géant sud-coréen est annoncée comme un outil destiné à contrôler le bien-être de ses utilisateurs.

© SAMSUNG

«Les utilisateurs peuvent adopter une expérience inédite à chaque pas de leur voyage vers le bien-être, tout en étant en phase avec la vision de Samsung pour une plate-forme de bien-être numérique plus connectée, intégrée et transparente», a indiqué la marque précisant que la bague sera équipée de plusieurs capteurs et d’un électrocardiogramme.

Un smartphone sous forme de pin’s boosté à l’IA

Au cœur de l’actualité depuis plusieurs mois dans le monde de la technologie grand public, l’intelligence artificielle était évidemment au programme du Mobile World Congress 2024. Parmi les innovations surprenantes l’intégrant figure l’AI Pin, un smartphone sous forme de pin’s qui sera disponible à la vente au moins de mars pour près de 699 dollars.

Conçu de façon à s’attacher aux vêtements, cette innovation créée par Humane, fondée par des anciens cadres d’Apple, permettrait aux utilisateurs de projeter l’écran du smartphone sur sa main. L’IA permettrait, selon Humane, de passer les appels, traduire les discours d’individus ou bien répondre à des questions comme un assistant vocal.

Une tablette tactile capable d’améliorer des dessins avec l’IA

Tout comme Humane, Xiaomi a également misé sur l’intelligence artificielle avec son Pad 6S Pro, une tablette contenant une application dénommée «AI Art».

Xiaomi Pad 6S Pro – 12,4” 3K 144 Гц | Snapdragon 8 Gen 2 | battery 10,000 mAh 120 W charging | HyperOS | control of smart home devices or electric cars + second screen function for PC





Buy From Aliexpress https://t.co/uNGpd9Vaqi#xiaomi #mihome #mipad #gadger pic.twitter.com/yLsiYeslLA — Xiaomi Life (@PpfhmFr8YkeMSA0) February 28, 2024

À l’aide du stylet, l’utilisateur pourra dessiner sur la tablette et faire appel à l’intelligence artificielle intégrée à l’appareil avec un crayon «AI» afin de générer une image, à l’aide d’une consigne plus précise et qui sera rédigée par l’utilisateur. Ce dernier aura par la suite le choix entre quatre choix de dessins.