Intelligence artificielle : tout savoir sur le «slop», cette nouvelle nuisance d'Internet qui remplace le «spam»

Le slop est un nouveau phénomène d'Internet lié au développement de l'intelligence artificielle, et de son utilisation parfois malicieuse. Il désigne la multiplication des pages web, photos et vidéos générées par l'IA, publiées sans aucune vérification, et qui viennent polluer internet.

C’est l’un des effets néfastes de la généralisation du contenu généré par l’intelligence artificielle. Depuis plusieurs mois, un nouveau phénomène a fait son apparition sur Internet, pour le malheur des utilisateurs : le slop.

Cette nuisance, héritière du spam, envahit le Web à vitesse grand V, et ce, sur différentes plates-formes : tout d’abord présent sur des forums prisés des adeptes d’Internet comme 4chan, avant de débarquer sur YouTube sur les espaces dédiés aux commentaires, le slop rassemble les contenus générés par de l’intelligence artificielle contenant de nombreuses erreurs.

Comme l’explique le New York Times dans un édito, l’impact du slop se fait déjà ressentir sur certains navigateurs à l’image de Google, avec des propositions de recettes de pizza contenant de la colle non toxique ou encore la présence de chats sur la Lune. Face à ces erreurs devenues récurrentes, Google avait notamment réduit certaines fonctionnalités de son intelligence artificielle, Google Gemini.

amazing photography pic.twitter.com/0KF6sPUc2P — Insane Facebook AI slop (@FacebookAIslop) June 23, 2024

Un terme facile à retenir pour attirer l'attention des internautes

Promoteur du terme, le programmeur britannique Simon Willinson indique qu’il est nécessaire de démocratiser l’utilisation du mot «slop», afin que les utilisateurs classiques d’Internet soient avertis du danger.

«Avant que le terme ‘spam’ ne soit généralisé, il n’était pas nécessairement clair pour tout le monde que les messages de marketing indésirables constituaient une mauvaise façon de se comporter. J’espère que ‘slop’ aura le même impact : faire comprendre aux gens que générer et publier du contenu non révisé généré par l’IA relève d’un mauvais comportement», explique-t-il dans les colonnes du Guardian.