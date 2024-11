BlueSky : nouveau rival de X, quel est ce réseau social qui a gagné plus d'un million d'utilisateurs ces derniers jours ?

Dans le sillage de l'élection présidentielle américaine remportée par Donald Trump, le réseau social Bluesky a gagné plus d'un million d'utilisateurs. La plate-forme se veut plus sécurisée que X.

Depuis l'élection de Donald Trump, Bluesky a gagné plus d'un million d'utilisateurs. Développé à l'origine par Jack Dorsey, l'ancien directeur de Twitter, devenu X avec la prise en main d'Elon Musk ce réseau social dont le logo représente un papillon est présenté comme une interface plus sécurisée, avec davantage de modération et des échanges plus sereins.

L'omniprésence du patron de Tesla dans la campagne présidentielle et l'équipe gouvernementale de Donald Trump semble être l'une des raisons du récent succès de Bluesky. Rejoindre la plate-forme au papillon serait en effet un acte politique signifiant le refus d'adhérer aux prises de position républicaines du propriétaire de X.

D'après le Guardian, cet afflux de nouveaux utilisateurs vient en grande partie d'Amérique du Nord et du Royaume-Uni. Leur arrivée a permis à Bluesky d'atteindre près de 15 millions d'usagers au total, contre 9 millions en septembre.

15M people on Bluesky!!! The Verge beat us to our own announcement — that's the beauty of an open network with public stats!



[image or embed] — Bluesky (@bsky.app) 13 novembre 2024 à 16:43

Si la plate-forme au papillon a commencé comme un projet au sein de Twitter, elle est devenue une société indépendante en 2022. Jack Dorsey s'est depuis retiré de ce réseau qui appartient désormais principalement à la directrice générale, Jay Graber.

Bluesky permet comme X de poster des messages ainsi que d'aimer, de reposter ou de répondre à ceux des autres. Il est également possible d'envoyer des vidéos et d'échanger en privé.

Le réseau social est bâti sur une architecture décentralisée, censée permettre des échanges plus mesurés et des règles de modération plus transparentes.

Une entreprise commerciale «à mission»

De nombreux utilisateurs reprochent à X de ne pas être assez efficace en matière de lutte contre le cyberharcèlement, notamment depuis la mise en place d'une nouvelle fonctionnalité permettant à une personne qui a été bloquée de continuer à voir les publications de l'utilisateur qui l'a banni.

Sur Bluesky, les utilisateurs peuvent spécifier s'ils souhaitent voir, bloquer ou cacher sous un avertissement les contenus violents ou sexuels, repérés par un mélange d'algorithmes et de signalements de la communauté.

Enregistrée comme une entreprise commerciale «à mission», la plate-forme souhaite que «la publicité ne soit pas son principal modèle économique» et ne compte pas monétiser les données de ses utilisateurs, mais a lancé une première offre payante permettant d'acquérir son propre nom d'utilisateur rattaché à une adresse internet.

Interrogé par le Guardian, le chercheur en médias sociaux Axel Bruns estime que cette plate-forme est «devenue un refuge pour les gens qui veulent avoir le type d'expérience de médias sociaux que Twitter offrait autrefois, sans tout l'activisme d'extrême droite, la désinformation, les discours de haine, les robots et tout le reste».