Japon : une application de rencontre utilise les données de l’État pour vérifier que ses utilisateurs sont célibataires

L’application de rencontre japonaise intitulée «Tapple» a récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité, permettant d’attester, grâce à des données de l’État, du célibat ou non d’un utilisateur.

Une fonctionnalité inédite. Mercredi, l’application de rencontre japonaise, Tapple, a intégré un nouveau paramètre, permettant aux utilisateurs d’afficher leur statut marital certifié sur leur profil, grâce aux données officielles de l’État.

Cette option, baptisée «vérification de célibat», utilise les informations de «My Number», la carte d’identité nationale au Japon, pour certifier qu’un utilisateur est bien célibataire.

Rassurer les utilisateurs

Selon une enquête menée par Tapple auprès de ses usagers, plus de la moitié des 5.500 personnes interrogées (68,6 % de femmes et 53,8 % d'hommes) ont exprimé des inquiétudes concernant l'honnêteté sur le statut relationnel des membres, rapporte l’AFP.

Cet outil vise donc à renforcer la confiance entre les membres en rendant visible une attestation de célibat sur leur profil. Et pour obtenir la certification «célibataire», rien de plus simple : les usagers doivent passer par le portail gouvernemental Mynaportal, afin de permettre à l'application de rencontres de comparer leur statut marital officiel à celui indiqué sur leur profil. Si un utilisateur est détecté comme «non célibataire», alors l'application «suspendra son compte, et il ne sera réactivé que sur présentation d'un certificat officiel», précise-t-elle.

Tapple a été lancée en 2014. Elle compte aujourd’hui plus de 20 millions d'utilisateurs exclusivement au Japon.