Jupiter : tout savoir sur ce superordinateur inauguré ce vendredi qui doit permettre à l'Europe de rivaliser avec les Etats-Unis et la Chine

Ce vendredi 5 septembre, un superordinateur appelé «Jupiter» est inauguré dans la ville de Jülich (Allemagne). Il s'agit d'un exascale européen, classée quatrième plus puissant dans le monde et premier en matière de consommation énergétique. Une prouesse conçue en France.

Une prouesse technologique française. Le supercalculateur exaflopique appelé «Jupiter» élaboré par EVIDEN est présenté en Allemagne ce mercredi 5 septembre. De nombreux scientifiques, qui vont profiter de cette technologie ainsi que le chancelier allemand, Friedrich Merz, vont participer à cette inauguration.

Emmanuel Le Roux, directeur monde de l'activité «advanced computing & AI» à EVIDEN, présente à CNEWS son bijou de technologie et explique pourquoi son inauguration constitue un événement continental : «EVIDEN, division produit du groupe ATOS, est numéro 2 au monde en ce qui concerne les superordinateurs. Il n’y a que trois sociétés au monde capables de déployer des superordinateurs comme celui livré aujourd’hui».

«il y a nous, une entreprise américaine et une chinoise, c’est tout»

«D’autres peuvent créer des ordinateurs plus petits, moins puissants, mais en ce qui concerne un appareil de la taille de "Jupiter", il y a nous, une entreprise américaine et une autre chinoise, c’est tout», explique-t-il fièrement.

«Jupiter» ouvre en effet une nouvelle ère de progrès scientifiques et technologiques. Cette machine affole les compteurs avec sa capacité de 1 quintillion d'opérations en double précision par seconde et ses 790 pétaflops, nombre de quadrillion d'opérations en virgule flottante par seconde. «La puissance de calcul de cette machine est équivalente à la puissance de 10 millions d’ordinateurs portables interconnectés», s'enthousiasme Emmanuel Le Roux.

© Jupiter

«Ce sont des machines qui prennent l’espace d’à peu près quatre terrains de tennis. Même les grands acteurs de l’IA aux Etats-Unis utilisent des machines moins grosses que celle-ci. La différence est que celle-ci consomme au moins deux fois moins que celles des Etats-Unis», souligne-t-il.

des processeurs américains, un produit français

«On utilise des processeurs d’autres sociétés, souvent américaines», avoue Emmanuel Le Roux, avant de reprendre : «Mais le processeur n’est qu’une petite partie d’un supercalculateur. C’est comme pour une voiture : le moteur est important, mais il est compris dans un ensemble. Il faut qu’il y ait une direction, des suspensions, des pneumatiques, etc. Pour nous c’est pareil : en fonction de l’ingénierie que l’on met autour des processeurs, on va être plus ou moins performant, plus ou moins gourmand en espace, plus ou moins consommateur...».

Ce dernier point, la consommation énergétique, est d'ailleurs là où EVIDEN excelle. Jupiter a établi de nouveaux standards en matière d'efficacité énergétique : avec plus de 60 milliards d'opérations en virgule flottante par watt, il est l'ordinateur le plus efficace au monde parmi les systèmes à l'échelle Exascale.

«On a mis au point la meilleure performance énergétique au monde. Ce n’est pas moi qui le dis, mais un classement qui s’appelle le Green500 et compare la performance par Watt des 500 plus gros ordinateurs au monde. La numéro 1 et la numéro 2 de ce classement vient d’EVIDEN. Depuis dix ans, nous développons un système de refroidissement à eau qui est le plus performant au monde. Le savoir faire français au niveau industriel est particulièrement pointu», se félicite-t-il. Le Direct Liquid Cooling hautement efficace fournit par l'entreprise française est également conçu pour recycler la chaleur résiduelle générée lors de son fonctionnement pour alimenter des bâtiments et sera intégré au réseau de chauffage du campus de Jülich.

Tripler voire multiplier par 10 les performances actuelles

Qu'il s'agisse d'améliorer considérablement les prévisions météorologiques extrêmes ou d'accélérer les avancées dans les domaines de la science du climat, des énergies durables, de l'IA, de la recherche quantique et de la biologie structurale, Jupiter donnera aux chercheurs, aux industries et aux organismes publics de toute l'Europe les moyens de stimuler l'innovation à une échelle sans précédent.

Au sujet de l'apport météorologique de sa machine, Emmanuel Le Roux détaille : «D’abord, un superordinateur peut servir à proposer un meilleur maillage pour les instituts météorologiques. A ce stade, les plus grosses machines permettent des maillages de 9 km par 9 km et on modélise la Terre. Ensuite avec les capteurs, on découpe dans ces zones là. Avec notre ordinateur, on peut réduire le maillage et obtenir des carrés de 1 km par 1 km. On sera beaucoup plus précis, ce qui sera bénéfique pour le trafic aérien, aux agriculteurs, aux météorologues, ou même à l’armée. Pour ce qui est de la climatologie, les modèles actuels se servent d’algorithmes qui anticipent le climat sur les dix prochaines années. Grâce à des machines comme Jupiter, on pourra aller jusqu’à 30 ans voire un siècle».

La vitesse de construction de Jupiter, «une première mondiale»

«Pour la construction, il a fallu six mois pour la mettre en place chez nous, à Angers. La spécificité de Jupiter, est que nous avons dû en même temps faire la machine et créer le «data center», le bâtiment qui va l'accueillir. Cette machine est constituée de 60 containers», explique également le directeur monde de l'activité d'EVIDEN.

© Jupiter

«On l’a livrée container par container. Au fil de la livraison, on a fait le bâtiment. On l’a fait en 18 mois. Une telle rapidité est une première mondiale», affirme-t-il.