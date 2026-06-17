Vivatech 2026 : Samsung dévoile son miroir connecté capable de donner des conseils beauté sur mesure

À l’occasion du salon consacré aux nouvelles technologies, VivaTech, ouvert dès ce mercredi 17 juin à Paris, Samsung a dévoilé un miroir connecté pouvant prodiguer des conseils beauté sur mesure.

Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ? Si, jusqu’ici, les miroirs n’étaient pas capables de répondre à cette question, Samsung pourrait bien changer la donne. Le géant coréen vient de présenter au salon VivaTech, le «AI Beauty Screen», un petit miroir sur pied connecté, capable de faire une analyse personnalisée de la peau à partir de votre reflet. Ainsi, il peut vous proposer différents conseils au quotidien pour améliorer votre routine beauté.

Ce nouveau produit fait partie intégrante de la nouvelle vision de Samsung du bien-être connecté. Le géant du numérique, lors d’une présentation, a montré comment «la connexion entre appareils, services et partenaires peut accompagner chacun dans une démarche de bien-être intuitive, à la maison comme en mobilité».

Le miroir intègre la vision «Samsung Health», avec justement la plate-forme de la marque incorporée directement dans le produit. Celui-ci propose «des expériences personnalisées autour de cinq dimensions essentielles du bien-être : le sommeil, l’activité physique, la nutrition, l’équilibre mental et les indicateurs de forme».

Le miroir de quelques dizaines de centimètres de hauteur a été conçu en partenariat avec le groupe coréen Amorepacific, qui s’est justement occupé de la partie «analyse de la peau».