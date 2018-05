Job de rêve : devenir testeur de voyage cet été

Le groupe TUI propose jusqu'au 31 mai de décrocher un job de rêve permettant de voyager gratuitement.

Depuis 2013 et l'opération « Le meilleur job du monde » lancée par l'Office de tourisme Australien, ces initiatives se sont multipliées ces dernières années.

En 2018, c'est au tour du groupe TUI qui regroupe notamment des marques comme les Clubs Marmara, les Clubs Lookéa ou encore les Circuits Nouvelles frontières de rechercher cinq testeurs de voyages. Les lauréats seront invités en juin et juillet à découvrir une destination, à deux ou à quatre, et à partager quotidiennement, à la manière d’un journal de bord, leurs expériences via des vidéos et des photos postées sur un site dédié et les réseaux sociaux.

Parmi les cinq jobs, les candidats pourront espérer partir une semaine en couple à l’île Maurice, se lancer dans un autotour de dix jours à deux au Canada, tester en famille le club Lookéa Lena Mary à Athènes ou encore farnienter et tester en couple un hébergement aux Canaries ou en Sardaigne.

Pour participer, les candidats ont jusqu’à la fin du mois pour déposer, sur le site vlog-trotteur.tui.fr, une vidéo de maximum dix minutes dans laquelle ils partagent avec humour, originalité et inventivité une de leur journée qu'il s'agisse d'une sortie en forêt, à la plage, en ville ou d'une balade en famille ou entre amis.