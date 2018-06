Des guides de voyage vraiment conçus pour les enfants

Le secteur des guides de voyage jeunesse n’a jamais été aussi inventif. Alors que partir à la découverte d’une ville avec des petits nécessite une bonne dose d’imagination, de nouveaux guides ludiques, imaginés spécialement pour eux, ont fait leur apparition sur le marché.

Ils s’appellent Miniminimap, WanderWorld ou encore Mômes trotteurs Paris. Leur objectif : permettre aux enfants d’être acteurs de la visite. Une approche participative qui bouscule les codes des guides de voyage jeunesse classiques, avec à propos.

Car si les grandes maisons d’édition ont, depuis déjà plusieurs années, lancé des ouvrages consacrés aux voyages en famille, dotés d’adresses «kids friendly», ces nouvelles initiatives vont plus loin. Elles placent l’enfant au centre de leur démarche. C’est désormais à eux de s’approprier la ville et le patrimoine qu'ils sont en train de découvrir.

Miniminimap : s’approprier la ville avec des cartes à colorier

Alors que depuis 2010, Ingrid Bauer partage avec succès ses coups de cœur voyage sur son blog «Les voyages d’Ingrid», cette maman de trois enfants a eu l’excellente idée de créer en parallèle ses Miniminimaps. Une collection de city guides à colorier, agrémentés de 60 adresses originales soigneusement sélectionnées par ses soins pour s’amuser en famille. A ce jour, six miniminimaps ont été conçues pour découvrir Paris, Marseille, Londres, New-York, le monde et depuis peu Lisbonne, le tout en tribu. Ces cartes résolument ludiques permettent aux enfants de se situer dans la ville, de repérer les monuments incontournables, de les mémoriser en coloriant les dessins humoristiques d’Alice Charbin et, bien évidemment, de tester des adresses «kids friendly» singulières. (7,90 €)

WanderWorld : De véritables carnets de voyage à hauteur d’enfant

Partant du constat qu’il n’est pas toujours facile de faire participer les enfants lorsqu’on visite une ville, Isabelle Morin a imaginé, de son côté, ses carnets de voyage ludiques WanderWorld. Ce projet né à la suite d’un tour du monde en famille permet, à ce jour, de découvrir Nantes, Paris et Barcelone grâce à des kits bien pensés d'une dizaine de pages. De nouvelles destinations seront proposées prochainement. Bordeaux, d'ici à la fin juin, puis Venise et Lyon courant juillet.

© WanderWorld

Munis d’une planche d’autocollants, réunissant les monuments incontournables de la ville, qu'ils devront coller sur une carte, les enfants s'approprient ainsi les lieux et profitent, en prime, d'une vingtaine de suggestions d’activités et de toute une série d’anecdotes pour voyager et apprendre tout en s’amusant. Un carnet créatif qu'ils pourront également personnaliser en y ajoutant leurs coups de cœur et leurs photographies. L'occasion de se construire des souvenirs pour la vie. (9,90 €).

Mômes trotteurs Paris, le premier guide fait par les enfants eux-mêmes.

C’est une autre approche, tout aussi intéressante, que propose le nouveau guide «Mômes trotteurs Paris» (14, 90 €), déclinaison de l’émission radiophonique éponyme, dans laquelle des enfants racontent leurs expériences de voyage. Avec cet ouvrage publié aux éditions Nomades, la chroniqueuse et journaliste à Franceinfo Ingrid Pohu signe le premier guide réalisé par et pour des enfants de 7 à 12 ans. Elle y propose, anecdotes et cartes à l’appui, douze balades dans Paris - du Louvre au Château de Vincennes, du Sacré Cœur à la Cité des sciences - toutes testées et approuvées par sept bambins venus de toute la France. Chacun y raconte avec ses mots son expérience. De quoi donner envie à leurs pairs de marcher dans leurs pas.