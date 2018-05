Des chats pour calmer les enfants dans une école du Vaucluse

L'école Candide, située à l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) a mis en place la «ronron thérapie» pour ses soixante-quinze élèves. Une première en France.

Une dizaine de chats passent de classe en classe dans cet établissement. Ils s'installent sur les bureaux des élèves, qui peuvent jouer avec. Mais les animaux ne sont pas seulement là pour amuser les enfants, ils sont présents pour les calmer, rapporte Le Parisien.

«Le chat est un vrai thérapeute. Nous avons des enfants qui ont complètement changé de comportement, et très rapidement, assure Michèle Bourton, fondatrice de cette école hors contrat. Avec l’animal, ils apprennent à avoir confiance en eux et à se maîtriser grâce aux ronronnements.» En effet, les ronronnements des chats ont des vertus apaisantes et déclenchent l'«hormone du bonheur», la sérotonine.

«Mais, sans la pédagogie que nous déployons autour, la présence des chats ne serait qu’anecdotique», explique-t-elle. En effet, dans l'établissement les cours durent quarante-cinq minutes et les devoirs sont faits à l'école. Il y a quinze élèves maximum par classe et elles sont ouvertes à tous, du CP à la 3e. L'école propose des cours multilangues, français, anglais et espagnol. Les frais de scolarité s'élèvent tout de même à 390 euros par mois.