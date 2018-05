Tournage de Koh-Lanta annulé : indignation et déception chez les fans sur Twitter

Tout en comprenant la raison ayant conduit la société de production ALP à mettre un terme prématuré au tournage (le journaliste de CNEWS Thierry Moreau évoque une tentative d'agression sexuelle d'un candidat sur une candidate), les fans de Koh-Lanta, qui réunit chaque vendredi entre 5 à 6 millions de télespectateurs, ont manifesté leur déception de voir leur programme préféré annulé.

Florilège des réactions des télespectateurs suite à l'annonce de l'annulation du tournage de la saison 19 de Koh-Lanta.

Oh noooooon ! Je suis dégoûtée ! Mais bon je comprends qu'il faut préserver l'image de koh Lanta et ne pas véhiculer des valeurs négatives!!

Et donc, le tournage du prochain #KohLanta a priori arrêté pour cause de… tentative d’agression sexuelle.



Genre.



T’es sur une île déserte.



T’as rien.



Ta bouffe a plus d’énergie que toi.



Et y a une tentative d’agression sexuelle. MAIS VOUS ÊTES SÉRIEUX LES GENS ???

— Angel (@nyrelis) 11 mai 2018