Eurovision : les 5 favoris du concours

Le concours de l'Eurovision doit sa popularité à sa capacité à mettre en scène chaque année des candidats aux profils divers, parfois suprenants. Cette année encore, les téléspectateurs devraient en prendre plein les yeux.

Voici quelques uns des candidats qui à en croire les différents pronostics, pourraient remporter cette 63e édition de l'Eurovision.

Madame Monsieur (France)

Pourquoi ne pas commencer par les Français, puisque pour une fois ils ont des chances de l'emporter ? Le duo Madame Monsieur pourrait bien avoir trouvé la formule magique avec son morceau « Mercy », inspiré de l'histoire vraie d'une fillette nigériane réfugiée et née sur un bateau humanitaire.

Eleni Foureira (Chypre)

La favorite des bookmakers est la chypriote Eleni Foureira, dont le morceau aux accents latinos « Fuego » a tout pour emballer les spectateurs. De nationalité albanaise et vivant en Grèce, elle est aussi actrice danseuse et créatrice de mode. Son premier album, sorti en 2010, a été disque de platine en Grèce, et elle vient de publier son quatrième album.

Alexander Rybak (Norvège)

Alexander Rybak est en terrain connu, puisqu'il a déja remporté l'Eurovision en 2009. Il a ainsi l'occasion de devenir le deuxième candidat à remporter deux fois le concours, après l'Irlandais Johhny Legend.

Netta Barzilai (Israël)

Révélée par l'émission «Rising Star», l'Israélienne Netta Barzilai devrait faite le show. Avec son look au croisement de Björk et de Beth Ditto, elle devrait mettre le feu avec son titre «Toy».

Mikolas Josef (République Tchèque)

A 22 ans, Mikolas Josef a toutes les cartes en main pour l'emporter. Physique avantageux, style sobre et efficace, chorégraphies millimétrées et surtout un titre accrocheur, «Lie to Me», qui vous rentre dans la tête et ne vous quitte plus.