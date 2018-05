Star Wars : le pistolet de Han Solo vendu aux enchères à Las Vegas

La fausse arme est estimée entre 250.000 et 420.000 euros. Une quarantaine d’autres objets de la saga seront également vendus pour le plus grand plaisir des fans.

Alors que le spin-off «Solo : A Star Wars Story» sortira en salles ce mercredi, le pistolet-laser appartenant au héros Han Solo, incarné par Harrison Ford dans «La guerre des étoiles», cherchera acquéreur le 23 juin à Las Vegas.

Cet objet d’une quarantaine de centimètres, quasiment fait de bois, est resté à l’abri des regards depuis plus de trente ans. James Schoppe, directeur artistique du film sorti en 1983 et propriétaire du pistolet, l’avait en effet rangé dans ses cartons, avec une quarantaine d’objets cultes de la saga planétaire, lesquels seront également proposés aux enchères. Parmi eux, une hache Ewok ainsi que des plans du vaisseau de Jabba le Hutt ou de la mer de dunes de Tatooine.

En juin 2017, les fans s’étaient déjà pressés pour assister à la vente du robot R2-D2 cédé à 2,34 millions d’euros, et du sabre laser de Luke Skywalker parti pour 381.000 euros.