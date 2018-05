Star Wars : qui est Alden Ehrenreich, le nouveau Han Solo ?

La Croisette s’apprête à découvrir Alden Ehrenreich, ce beau gosse de 28 ans qui montera les marches, mardi, pour présenter «Solo : A Star Wars Story». Le Californien entre définitivement dans la cour des grands.

Son nom n’est pas connu du grand public et, pourtant, il a tourné avec de grands noms du cinéma hollywoodien.

Alden Ehrenreich est repéré par Steven Spielberg alors qu'il apparaît dans un court-métrage. Le film est, en effet, diffusé lors d’une Bat Mitsvah où le cinéaste est présent avec sa fille. Heureux hasard de la vie. Le jeune homme commence à faire ses premiers pas devant la caméra, en participant à des séries télévisées comme «Les experts».

En 2009, Francis Ford Coppola, auteur du «Parrain», le choisit pour jouer dans son film «Tetro». Alden Ehrenreich incarne Bennie, lequel décide de s’envoler vers l’Argentine pour retrouver son frère qu’il n’a pas vu depuis des années. En 2011, l'acteur et le réalisateur se retrouvent pour le tournage du thriller angoissant «Twixt». Le casting compte également Val Kilmer et Elle Fanning.

Deux ans plus tard, l’Américain au physique avantageux est sélectionné parmi une longue liste de jeunes acteurs séduisants, pour apparaître dans l’adaptation cinématographique de la saga littéraire pour ados, «La Saga des Lunes». Mais, le premier volet «Sublimes créatures», sorti en 2013, ne rencontre pas le succès escompté. Le comédien et mannequin (c'est lui qui embrasse Natalie Portman dans la pub Dior) s'en moque et poursuit son chemin vers la gloire. Il travaille alors avec Park Chan-wook pour «Stoker», Woody Allen pour «Blue Jasmine» avec Cate Blanchett, présidente du jury de la 71e édition du Festival de Cannes ou encore les frères Coen pour «Ave Cesar». Grimé en cow-boy, le comédien se retrouve face au grand George Clooney.

Avec le rôle d’Han Solo dans le spin-off dédié à ce personnage charismatique de la saga Star Wars, la carrière Alden Ehrenreich risque bien d’exploser. En attendant, le public pourra découvrir le film en avant-première mardi à Cannes et le 23 mai dans les salles françaises.