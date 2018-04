L'analyse des comptes de campagne de Macron révèle des réductions d'une société d'événementiel

La société en question, GL Events, est dirigée par Olivier Ginon, «proche de Gérard Collomb et aujourd'hui très en cour à L'Elysée, selon Médiapart. Elle aurait accordé des remises particulièrement élevées pour des locations de salle et du matériel destiné aux meetings.

Deux meetings sont dans le collimateur des autorités : pour le premier, qui avait eu lieu le 10 décembre 2016 à la porte de Versailles, il aurait dû coûter 14.129 euros, mais En Marche ! aurait bénéficié d'une ristourne de 100%. Le jour du meeting, une nouvelle remise de 15.000 euros a été accordée au parti, et une autre de 9.000 euros quelques mois plus tard, toujours à la porte de Versailles.

Des remises que de nombreuses personnalités politiques, issus d'autres partis, n'ont pas tardé à dénoncer.

On rappelle que tout « geste commercial » d’une entreprise a un candidat est totalement illégal et entraîne l’inéligibilité du candidat. C’est juste la loi. Inconcevable excuse de GLEvents et du staff #Macron. Et quid du contrôle des comptes de campagne? #TresVieuxMonde https://t.co/MYUv5Xz2bU

— Jean-François Debat (@JFDebat) 28 avril 2018