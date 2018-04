Le métro parisien va changer de couleur

Le vert jade et le blanc vont bientôt laisser place au bleu sur les rames du métro parisien.

C'est ce que le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités (ex-Stif) a rappelé la semaine dernière, rapporte Le Parisien. En effet, les métros devraient prendre le bleu, couleur de l'autorité des transports transiliens, présidée par Valérie Pécresse, qui va verser des subventions à la RATP pour que cette dernière revoie ses infrastructures.

D'après le Parisien, les métros de la future ligne 14, prolongée à terme jusqu'à Mairie de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), seront les premiers concernés.

Ce changement devrait s'opérer avec la livraison des rames MP14, fabriquées par Alstom, prévues pour 2019. La livraison du prolongement de la ligne 14 a quant à elle été repoussée à l'été 2020.

Ces rames circuleront sur la ligne 4 à l'horizon 2021-2022. Cette démarche d'IDFM vise officiellement à «harmoniser les couleurs et logos affichés sur le matériel roulant francilien», précise Le Parisien, afin d'offrir plus de clarté et de visibilité aux usagers.