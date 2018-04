Trois députés LREM menacés après avoir refusé de voter la loi asile et immigration

Trois députés de la La République en marche ont reçu une lettre de menace de la part d'un mystérieux collectif «comité patriotique 732». Deux d'entre eux ont dévoilé, dimanche, le contenu du courrier sur Twitter.

La raison de ce courrier : le refus par ces trois députés LREM de voter en faveur de la loi asile et immigration.

Dans leur lettre, le «comité patriotique 732» accuse Sonia Krimi, Matthieu Orphelin et François-Michel Lambert d'être des «collabos comme ceux qui, entre 40 et 44, coopéraient avec les Boches». «L'Immigration/invasion est un danger mortel pour notre patrie dont le peuple est menacé d'un grand remplacement», détaille le courrier qui reprend d'une des plus fameuses théories complotistes en vogue dans les milieux d'extrême-droite.

Avant de conclure par : «le comité patriotique 732 vous à l'oeil. On connaît votre bobine. Alors comportez-vous en députés responsables. Sans cela ...»

Lettre d'un admirateur reçue ce jour...



Anonyme et avec menace...



Charmant !

#asile #immigration. pic.twitter.com/TQTTw6mdre — Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) 28 avril 2018

L'un des trois députés, François-Michel Lambert a qualifié les auteurs de cette lettre de «connards fascistes du col de l'Echelle», faisant allusion au mouvement Génération Identitaire qui s'était installé à la frontière franco-italienne afin d'interdire l'accès à la France aux migrants.