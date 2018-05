Mamoudou Gassama, le migrant malien qui a sauvé un enfant, a été régularisé

Une nouvelle vie va pouvoir commencer pour Mamoudou Gassama. Le héros malien qui a sauvé un enfant samedi soir en escaladant la façade d'un immeuble, a été régularisé.

L'homme s'est rendu à la préfécture de Seine-Saint-Denis, à Bobigny, pour récupérer un récipissé qui vaut titre de séjour. Jusqu'à présent, et depuis son arrivée en France en septembre dernier, il était sans-papiers.

Auparavant, Mamoudou Gassama devait rencontrer le préfet Pierre-André Durand, ainsi q'un représentant des Pompiers de Paris, afin de lui notifier son souhait d'y faire un service civique.

Depuis son acte héroïque, relayé via une vidéo devenue virale sur internet et visionnée plusieurs millions de fois, Mamoudou Gassama a vu sa vie changer. Il a été reçu lundi matin à l'Elysée par Emmanuel Macron, qui lui a promis qu'il serait naturalisé français et qu'il pourrait intégrer le service civique des sapeurs-pompiers.

Mamoudou Gassama a également fait la une de la presse internationale, les journaux anglo-saxons le surnommant même « Spiderman ».

Le jeune homme de 22 ans a également reçu un appel du président malien Boubacar Keïta, qui l'a félicité.