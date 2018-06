Paris : elle accouche dans le RER A

A 11h26 ce lundi 18 juin, une femme a donné naissance à un petit garçon dans un lieu pour le moins insolite et inattendu, puisqu'elle a accouché dans le RER A.

C'est une communication de la RATP qui a annoncé la grande nouvelle, ce lundi matin. «Suite à la naissance inopinée d'un bébé dans un train en gare d'Auber, le trafic est interrompu entre les gares CDG/Etoile et Nation», pouvait-on lire sur le communiqué.

Un événement exceptionnel qui a nécessité un dispositif médical impressionnant, avec l'arrivée des pompiers venus, selon la RATP, «épauler la maman». Pris en charge par les secours, celle-ci et son petit bébé se portent bien.

Selon un énième communiqué, la RATP a annoncé qu'ils avaient «été évacués du train» et avaient pris «la direction de la clinique la plus proche». Très perturbé, le trafic a finalement repris progressivement entre CDG/Etoile et Nation vers midi.

Toute l'équipe de la ligne A adresse ses sincères félicitations à la maman et souhaite la bienvenue à son petit garçon. La maman et son fils se portent bien. #RERA — RER A (@RER_A) 18 juin 2018

Sur Twitter, de nombreux internautes ont alors demandé à la RATP un geste commercial face à cet heureux événement, arguant que le petit garçon devrait bénéficier d'un abonnement gratuit à vie.

Un engouement auquel a tout de suite répondu Anaïs Lançon, la directrice communication de la marque du Groupe RATP, qui a annoncé sur son compte Twitter que «le bébé devrait pouvoir voyager gratuitement sur le réseau jusqu’à ses 25 ans». Elle a également remercier «toutes les équipes de les avoir accompagnés dans ce moment».